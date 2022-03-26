Глава «Ашана» заявил о намерении продолжить работу в России

Генеральный директор французской компании Auchan Ив Клод заявил, что организация продолжит работать в России, так как действует в интересах гражданского населения. Так глава компании ответил на призыв украинского президента Владимира Зеленского к французским компаниям уйти из России, пишет Le Journal du Dimanche.

Ив Клод отметил , что для компании самое важное — это сохранить сотрудников и обеспечить свою основную миссию — кормить людей.

Бесполезно натравливать людей друг на друга. Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии, продолжать кормить население этих двух стран. У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения, — обозначил свою позицию глава предприятия.

Ив Клод добавил, что в магазинах Auchan каждый день выпекают свежий хлеб как для украинцев, так и для россиян, и это на данный момент «жизненно необходимо». В России «Ашаны» присутствуют уже 20 лет, в магазинах трудятся порядка 30 тысяч работников.

Мы выступаем в качестве дискаунтера и верим, что внесём свой вклад во времена высокой инфляции, чтобы защитить покупательную способность жителей, — сказал Ив Клод.

Французский бизнесмен отметил, что уважает украинского президента, но его слова о поддержке французскими компаниями спецоперации на Украине считает несправедливыми.

Ранее французская компания Danone решила приостановить все инвестиционные проекты на территории России. При этом компания продолжит производство молочных продуктов и детского питания.