Греф рассказал, ждать ли коллапса банковской системы в России Глава Сбербанка Греф: закрытие иностранных банков в России не приведет к кризису

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Герман Греф

Закрытие иностранных банков в России не приведет к кризису с закрытием по цепочке множества российских банков, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф, отвечая на соответствующий вопрос NEWS.ru на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее экс-зампред ЦБ Михаил Сухов сообщил, что в ближайшие три года РФ могут покинуть 50 банков. Речь идет о банках с иностранным участием и небольших кредитных организациях.

Я боюсь, что это (уход иностранных банков. — NEWS.ru.) будет тот случай, когда отряд не заметит потери бойца. Настолько незначим сектор иностранных банков в России. И они [еще до спецоперации] проиграли конкуренцию при абсолютно открытом рынке российским компаниям. Это один из немногих секторов, где у них нет шансов в силу их нетехнологичности, — сказал Греф.

По его словам, доля иностранных банков среди всех финансово-кредитных организаций России слишком мала, чтобы кто-то из россиян почувствовал последствия их закрытия.

Несколько дней назад гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентстве (АКРА) экс-зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что то в ближайшие три года Россию может покинуть 50 банков. Во-первых, это «дочки» иностранных банков. Вторая группа — небольшие банки, которые принадлежат крупным компаниям и в основном обеспечивают их платежи. В условиях санкций на обслуживании конкретных предприятий будет тяжело заработать — не все эти банки смогут перестроиться, к примеру, под предоставление кредитов. Третья группа — банки, принадлежащие большим группам государственных или частных компаний. Расходы на такие банки их собственники будут сокращать, и кредитные организации начнут уходить с рынка, ожидает Сухов.