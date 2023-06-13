Из России могут уйти 50 банков: какие именно, что сейчас делать с вкладами Стоит ли хранить накопления в банках с иностранным участием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 50 банков с иностранным участием уйдут из России в течение трех лет, соответствующий прогноз сделали в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Какие банки могут покинуть Россию, что будет с кредитами и вкладами и где хранить деньги — в материале NEWS.ru.

Как банки могут закрыться

Гендиректор АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что в ближайшие три года Россию может покинуть 50 банков. Во-первых, это «дочки» иностранных банков. Как именно они закроются, будет зависеть от взаимоотношений с регуляторами по месту регистрации головной организации. Банков с иностранным участием сейчас уже больше 50, но часть из них контролируется дружественными государствами и продолжит работать.

Вторая группа — небольшие банки, которые принадлежат крупным компаниям и в основном обеспечивают их платежи. В условиях санкций на обслуживании конкретных предприятий будет тяжело заработать — не все эти банки смогут перестроиться, к примеру, под предоставление кредитов. Ведь денег у них для этого немного.

Третья группа — банки, принадлежащие большим группам государственных или частных компаний. Расходы на такие банки их собственники будут сокращать, и кредитные организации начнут уходить с рынка, ожидает Сухов.

Какие банки с иностранным участием сегодня работают в России

В конце октября прошлого года Владимир Путин подписал указ, запрещающий 45 банкам с иностранным участием сделки по продаже бизнеса без одобрения президента. Полный список банков есть здесь. NEWS.ru расскажет о трех основных.

Фото: kremlin Президент РФ Владимир Путин

Райффайзенбанк

Райффайзенбанк — «дочка» австрийской группы компаний. Банк не скрывает, что сокращает свою деятельность в России. Так, 3 марта Райфф временно приостановил открытие счетов компаниям, которые хотели стать его новыми клиентами. Также банк ограничил открытие новых валютных счетов действующим клиентам-организациям.

А 30 марта в австрийской корпорации заявили, что будут работать над возможной продажей бизнеса в России или выделению Райффайзенбанка из австрийской группы. Вывеску Райффайзенбанка убрали со здания на Калужской площади 14 апреля. В банке объяснили, что часть контрактов на размещение вывесок решили не продлевать, исходя из «актуальных потребностей в поддержке узнаваемости бренда».

Юникредитбанк

В марте 2022 года Юникредитбанк допустил уход из России из-за возросших рисков. Его головная организация UniCredit — вторая крупнейшая банковская группа в Италии. Юникредитбанк пока из России не ушел, он заявил о прекращении инвестиционной деятельности в нашей стране сразу после начала спецоперации на Украине.

Газета Financial Times сообщала, что Юникредит договаривается об обмене всех своих активов в России на зарубежные бизнесы российских банков. По данным газеты, банк уже год назад частично начал этот обмен.

Ситибанк

В апреле 2021 года американская Citigroup объявила о выходе из потребительского банкинга в России, а в марте 2022-го — из коммерческого. Во второй половине 2022 года банк начал сворачивать бизнес. В пресс-релизе отмечали, что процесс затронет потребительские кредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги.

В октябре прошлого года американцы официально сообщили, что хотят прекратить практически все операции в России к концу первого квартала 2023 года. При этом в декабре стало известно, что все потребительские кредиты банка выкупил у него «Уралсиб». Теперь бывшие клиенты «Сити» обязаны вернуть деньги уже в новый банк.

В марте 2023 года стало известно, что американский Ситибанк не может полностью продать бизнес в РФ и передать покупателям IT-систему, на которую завязаны все процессы. В ней используется программное обеспечение и оборудование компаний Cisco и Oracle, которое нельзя продавать в нашей стране. К тому же российскую IT-систему нельзя отделить от западной.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Быстро ли уходят банки из России

Нет, этот процесс сейчас усложнен указом президента — продать банковский бизнес в России можно только с согласия главы государства. Кроме того, многие банки заранее официально предупреждают о намерении закрыть бизнес в нашей стране. И, к примеру, в «Юникредите» заявили, что выполнят обязательства перед клиентами. Примерно такой же подход к клиентам и партнерам демонстрируют все уходящие из России западные компании, не только банки.

Опасно ли хранить деньги в банках с иностранным участием

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов напоминает: средства физических лиц на вкладах и текущих счетах застрахованы Фондом страхования вкладов физических лиц (ФСВФЛ) на 1,4 млн руб. (включая проценты). Речь идет о совокупной сумме на всех счетах одного клиента в конкретном банке. При закрытии банка эти деньги будут выплачены владельцам счетов.

В то же время эксперт предупреждает, что не все виды счетов подпадают под страхование ФСВФЛ. Например, деньги на иновалютных вкладах, а также на инвестиционных и пенсионных счетах, страхуются в других фондах. Поэтому о гарантиях по выплатам денег с этих счетов лучше все уточнять в конкретном банке.

В то же время основатель многопрофильной инвестиционной компании UK Group Ксения Юриева говорит, что западные компании сейчас поглощаются российским бизнесом: «Как это уже произошло с Societe General, Mercedes Bank и так далее. Процесс „слияния-поглощения“, предусматривающий продажу иностранных долей в рамках установленных регламентов, абсолютно предсказуем».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что сделать, чтобы жилось спокойнее

Банки, которые запланируют в скором времени уйти из России, вряд ли будут открывать клиентам новые вклады на долгий срок. Тем не менее эксперты советуют мониторить топ-50 российских банков и не хранить «все яйца в одной корзине». То есть распределять сбережения между разными банками, а что-то оставлять дома в иностранной валюте, ценных бумагах или долях в инвестиционных фондах.

Читайте также:

«Райффайзен» избавится от «дочки»: что будет с деньгами на вкладах и картах

Набиуллина намекнула на повышение ключевой ставки: что это значит

Первый взнос по ипотеке может резко вырасти: узнали все подробности

Названа группа россиян, которым спишут долги по кредитам