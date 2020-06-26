«Газпром» ведёт переговоры с КНР об увеличении поставок по «Силе Сибири»

https://static.news.ru/photo/5922694c-b7b2-11ea-98c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

«Газпром» рассчитывает увеличить поставки газа в Китай на 6 млрд куб. м — до 44 млрд куб. м в год. Сейчас идут соответствующие переговоры, сообщил председатель правления монополии Алексей Миллер.

На столе переговоров с китайскими партнёрами — увеличение поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» на 6 млрд куб. м — до 44 млрд куб. м газа в год, организация поставок газа с Дальнего Востока, строительство «Силы Сибири — 2» и «западного» маршрута, — отметил Миллер в интервью корпоративному журналу.

По его словам, экспорт газа в КНР может достичь 130 млрд куб. м газа в год в обозримом будущем. При этом он добавил, что поставки по «Силе Сибири» будут опережать динамику как импорта сжиженного природного газа, так и поставок центральноазиатского газа на китайскую территорию.

Газопровод «Сила Сибири» заработал в декабре 2019 года. Его открыли президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин. Стороны договорились о поставках в Китай 38 млрд кубометров газа в год за $400 млрд. Газ с месторождений Восточной Сибири транспортируется не только на экспорт в КНР, но и на внутренний российский рынок.

Компания «Газпром» начала проектирование трубопровода «Сила Сибири — 2», рассказал председатель правления сырьевого гиганта Алексей Миллер. Он добавил, что новая магистраль должна стать основой для поставки 50 млрд кубометров голубого топлива ежегодно по территории Монголии в Китай. При этом углеводороды с Ямала также собираются отправлять в Европу. Цель проекта — соединить западную газотранспортную инфраструктуру с восточной частью РФ, а также обеспечить энергоресурсом Восточную Сибирь. В конце марта 2020 года Путин одобрил начало работ по созданию «Силы Сибири — 2».

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что на Чаяндинском месторождении выявлены многочисленные технологические нарушения, которые могут привести к неисполнению многомиллиардного контракта.