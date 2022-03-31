«Газпром» не исключил остановки поставок газа в Европу

До конца дня российские власти должны раскрыть механизм перевода расчётов за газ в рубли после того, как большинство европейских стран ответили отказом на это требование и теперь опасаются отключений. Параллельно «Газпром» прорабатывает и сценарий остановки поставок, пишет «Коммерсант».

Большинство европейских лидеров сочли идею платить за поставки в рублях нарушением действующих контрактов, где оплата в основном номинирована в евро и долларах. Европейские компании также беспокоит, что покупка рублей может вынудить их взаимодействовать с ЦБ РФ, который находится под санкциями ЕС и США. При этом некоторые страны вроде Венгрии неоднократно подчёркивали, что не могут отказаться от российских энергоносителей.

Пока же экспорт российского газа в Европу остается стабильным: транзит через Украину составляет 109,5 млн кубометров в сутки, через «Северный поток» в Германию — 170 млн кубометров в сутки. Отмечается, что Европа поставила перед собой задачу заполнить хранилища к началу нового отопительного сезона на 80% при одновременном сокращении закупок российского газа. Но при отсутствии поставок из РФ сделать это будет затруднительно: нынешний общий уровень запасов составляет всего 26,28%.

В то же время отмечается, что у каждой страны есть план превентивных действий и действий в чрезвычайных ситуациях на случай прекращения поставок газа. Они включают в себя в том числе и прямое вмешательство правительств путём указания компаниям останавливать подачу газа на промышленные объекты. Кроме того, законодательство ЕС предусматривает принцип солидарности, согласно которому государства-члены должны помочь соседям в случае серьёзного кризиса с газоснабжением.

Ранее во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер ФРГ Олаф Шольц попросил разъяснить ему процедуру оплаты российского газа в рублях. В свою очередь, в Кремле сообщили, что Путин объяснил немецкому коллеге о причинах решения о переводе оплаты в российскую валюту. Это было вызвано тем, что российские валютные резервы оказались заморожены странами Евросоюза. В результате стороны условились, что данный вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран.

При этом Владимир Путин в ходе беседы с канцлером подчеркнул, что такое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для импортёров российского газа из Европы. Аналогичные пояснения Путин дал и премьер-министру Италии Марио Драги.