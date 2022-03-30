Путин обсудил с премьер-министром Италии Драги оплату газа РФ в рублях

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги, который шёл в течение часа. В ходе беседы российский лидер объяснил, в чём заключается механизм перехода оплаты российского газа в рублях. Об этом сообщает ТАСС.

Даны также пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчётах за поставки природного газа в ряд стран, включая Италию, — сказано в сообщении.

Помимо этого, Путин подтвердил, что РФ готова внести вклад в решение конфликтной ситуации на Украине. Премьер Италии, в свою очередь, ответил аналогичным предложением. Кроме того, оба лидера отметили важность поддержки совместных каналов коммуникации.

Премьер-министр Марио Драги подчеркнул важность скорейшего установления режима прекращения огня для защиты гражданского населения и поддержки переговорных усилий, — отметили в агентстве.

Также Путин сообщил Драги о ходе переговорного процесса Киева с Москвой, последний раунд которого прошёл в Стамбуле.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.