Шольц попросил Путина объяснить ему схему оплаты за газ

Во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер ФРГ Олаф Шольц попросил разъяснить ему процедуру оплаты российского газа в рублях. Об этом рассказал представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. Его слова приводит РИА Новости.

Канцлер Шольц в этом разговоре не давал согласия, а лишь попросил письменной информации, чтобы лучше понять процедуру, — уточнил немецкий представитель.

В свою очередь, в Кремле сообщили, что Путин объяснил немецкому коллеге о причинах решения о переводе оплаты в российскую валюту. Это было вызвано тем, что российские валютные резервы оказались заморожены странами Евросоюза. В результате стороны условились, что данный вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран.

Путин в ходе беседы с канцлером подчеркнул, что такое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для импортёров российского газа из Европы.

Аналогичные пояснения Путин дал и премьер-министру Италии.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.