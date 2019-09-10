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Роснедра не выступают против расширения доступа к российской части арктического шельфа. Однако ведомство не считает данный район перспективным для добычи углеводородов, рассказал руководитель организации Евгений Киселёв на общественном совете.

Чиновник добавил, что главные открытия месторождений нефти и газа сделали в транзитной зоне и в зоне внутренних вод. Мы концептуально не против расширения субъектного состава на шельфе. Но я хочу...