«Газпром экспорт» прокомментировал решение, принятое Европейским судом по доступу российской компании к газопроводу OPAL. В настоящее время эксперты изучают юридические и экономические последствия действий инстанции.
В свою очередь, Европейская комиссия, позволившая «Газпрому» использовать 100% мощностей OPAL, заявила, что тщательно проанализирует решение суда, передаёт
Ранее News.ru писал, что Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года по использованию компанией «Газпром» газопровода OPAL, соединяющего «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Российской стороне запретили запускать нитку на полную мощность.