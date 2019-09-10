https://static.news.ru/photo/94e30b2a-d3c0-11e9-b36d-fa163e074e61_660.jpg Газопровод OPAL Фото: gazprom.ru

Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года по использованию компанией «Газпром» газопровода OPAL, соединяющего «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Российской стороне запретили запускать нитку на полную мощность.

Россия несколько лет могла использовать только 50% мощностей газопровода — около 18 млрд куб.м в год. В 2016 году «Газпрому» разрешили участвовать в аукционах ещё на 40%, учитывая, что российская компания является единственным поставщиком «голубого топлива» в «Северный поток».

Однако в конце 2016 года это решение обжаловала Польша. По мнению Варшавы, оно противоречит принципу диверсификации поставок и создаёт угрозу их нарушения или прекращения, так как газ идёт через Украину.

Нынешнее решение суда, по мнению польской стороны, закончит монополию «Газпрома» в Европе. Кроме того, российская компания не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что поставки европейского газа на Украину побили исторический рекорд и достигли отметки в 69,1 млн кубов в сутки. Добиться подобного результата Киев смог за счёт планового увеличения мощности польского маршрута с 4,3 млн до 6,443 млн куб. м с одновременной максимальной эксплуатацией направлений Словакии и Венгрии.