https://static.news.ru/photo/9884fc58-d324-11e9-88c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olga Tanasiychuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поставки европейского газа на Украину побили исторический рекорд и достигли отметки в 69,1 млн кубов в сутки, сообщил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Импорт газа в Украину достиг 69,1 млн м3. Это новый исторический максимум, — написал топ-менеджер на своей странице в социальной сети Facebook .

Добиться подобного результата Киев смог за счёт планового увеличения мощности польского маршрута с 4,3 млн до 6,443 млн куб. м с одновременной максимальной эксплуатацией направлений Словакии и Венгрии, передаёт официальный сайт « Укртрансгаза ».

Ранее News.ru сообщал, что главным вопросом двусторонних переговоров являются поставки газа Незалежной по прямому контракту, при этом цена для рынка соседней страны может быть ниже на 25%. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.