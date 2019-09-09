Фото: Olga Tanasiychuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поставки европейского газа на Украину побили исторический рекорд и достигли отметки в 69,1 млн кубов в сутки, сообщил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Импорт газа в Украину достиг 69,1 млн м3. Это новый исторический максимум, — написал топ-менеджер на своей странице в социальной сети Facebook.

Добиться подобного результата Киев смог за счёт планового увеличения мощности польского маршрута с 4,3 млн до 6,443 млн куб. м с одновременной максимальной эксплуатацией направлений Словакии и Венгрии, передаёт официальный сайт «Укртрансгаза».

Ранее News.ru сообщал, что главным вопросом двусторонних переговоров являются поставки газа Незалежной по прямому контракту, при этом цена для рынка соседней страны может быть ниже на 25%. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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