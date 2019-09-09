Алексей Миллер (справа) Алексей Миллер (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главным вопросом двусторонних переговоров являются поставки газа Украине по прямому контракту, при этом цена для рынка соседней страны может быть ниже на 25%. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Первоочередной вопрос — будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту, — цитирует Миллера ТАСС.

Также глава «Газпрома» считает важным «понимание того, какой уровень цен будет у украинского конечного потребителя».

В случае заключения прямого договора на поставку газа с «Газпромом» цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня. Но, без сомнения, главным вопросом, подчёркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной, — резюмировал Миллер.

Как писал News.ru, ранее глава польского энергетического концерна PGNiG Петр Вожняк заявил, что корпорация не будет заключать с «Газпромом» очередной контракт на покупку газа, поскольку «это рискованно».

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