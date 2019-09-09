https://static.news.ru/photo/9c425fee-d2fb-11e9-a382-fa163e074e61_660.jpgАлексей Миллер (справа)Фото: Сергей Булкин/News.ru
Главным вопросом двусторонних переговоров являются поставки газа Украине по прямому контракту, при этом цена для рынка соседней страны может быть ниже на 25%. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Первоочередной вопрос — будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту, — цитирует Миллера ТАСС.
Также глава «Газпрома» считает важным «понимание того, какой уровень цен будет у украинского конечного потребителя».
В случае заключения прямого договора на поставку газа с «Газпромом» цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня. Но, без сомнения, главным вопросом, подчёркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной, — резюмировал Миллер.