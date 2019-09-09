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Правительство предложило снизить до нулевой ставки НДС для ввозимых в Россию иностранных самолётов и вертолётов. Эта мера в перспективе может привести к снижению стоимости авиаперевозок в стране.

Члены комитета Госдумы по бюджету и налогам 9 сентября поддержали соответствующий законопроект ко второму чтению. Как пояснил председатель комитета Андрей Макаров, изменения вносятся в Налоговый кодекс и распространяются на воздушные...