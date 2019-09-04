https://static.news.ru/photo/d0eafce2-ceff-11e9-8001-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Глава польского энергетического концерна PGNiG Перт Вожняк заявил, что корпорация не будет заключать с «Газпромом» очередной контракт на покупку газа. Об этом он сообщил на международном экономическом форуме в Крынице-Здруй.

По словам Вожняка, действие ямальского контракта заканчивается в 2020 году, передаёт РИА Новости .

Мы больше не будем заключать контракт с российским партнёром под названием «Газпром». Это рискованно, — сказал он.

«Газпром» и PGNiG подписали соглашение на поставку газа в Польшу в 1996 году. В 2020 году срок его действия истекает.

Сейчас нефтяные компании Польши не могут предъявить окончательные претензии за загрязнённую нефть из трубопровода «Дружба» российским корпорациям. По словам вице-президента топливной группы Lotos Ярослава Кавулы, причина кроется в дополнительных расходах, которые продолжают нести польские операторы, писал News.ru.