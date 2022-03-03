Фридман, Авен и Галицкий выйдут из совета директоров Альфа-Банка

Попавшие под санкции Евросоюза Михаил Фридман и Пётр Авен выйдут из совета директоров Альфа-Банка. Кроме того, совет покинут сооснователь и управляющий партнёр Almaz Capital Partners Александр Галицкий и сооснователь IBS Сергей Мацоцкий. Как сообщили в кредитной организации, совет директоров возглавит президент банка Олег Сысуев.

В составе совета директоров Альфа-Банка произойдут изменения. В ближайшее время из его состава выйдут Михаил Фридман, Петр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий. Совет возглавит президент Альфа-Банка Олег Сысуев. Сейчас он занимает должность первого заместителя председателя совета директоров, — говорится в пресс-релизе.

Олег Сысуев работает в Альфa-Банке с 1999 года. Он занимается развитием региональной сети, cоциальными проектами, а также возглавляет комитет по уcтойчивому развитию (ESG) кредитной организации.

Евросоюз ввёл санкции в отношении Альфа-Банка 26 февраля. Ограничения касаются сделок с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 апреля 2022 года.