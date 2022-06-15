FP: Украина предложила США договориться о поставках СПГ по ленд-лизу FP: в Киеве намерены обеспечить Украину поставками газа из США по ленд-лизу

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Киев предлагает Вашингтону подписать соглашение о ленд-лизе для поставок на Украину американского сжиженного природного газа (СПГ). Сейчас Украине требуется финансирование в размере $8 млрд, чтобы оплатить импорт 6 млрд кубометров газа до начала зимы, сообщает Foreign Policy.

Эксперт из Военного колледжа ВМС США Эмили Холланд заявила, что в Киеве ищут способ обеспечить себя недорогим газом.

Они пытаются найти способ получить необходимый объём поставок от западных трейдеров по той стоимости, которую они могут себе позволить, потому что цены зашкаливают, а украинская экономика находится в довольном плохом состоянии, — объяснила она.

Издание отмечает, что схема с договором о ленд-лизе стала одним из новых предложений Киева. Однако Украина не имеет СПГ-терминалов. Американский СПГ сначала надо доставить в Европу, а затем направить его по трубопроводу на Украину. В Киеве говорят о возможности оплатить 6 млрд кубометров газа только через два года, когда получится увеличить добычу внутри страны.

Они были удивлены, услышав эту идею, но хорошо ее восприняли, — заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, посетивший США на прошлой неделе.

В Белом доме заверили, что всё ещё остаются приверженцами энергетической безопасности Украины, а потому продолжат работать с правительством «над поиском эффективных решений».

Ранее оператор ГТС Украины и «Нафтогаз» попросили Министерство экономики Германии остановить работу газопровода «Северный поток». Об этом сообщил генеральный директор ГТС Сергей Макогон. Своё обращение к немецкому регулятору он объяснил желанием обеспечить безопасность газотранспортной системы своей страны.