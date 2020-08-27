Fitch: РФ может резко нарастить золотой запас из-за угроз новых санкций

https://static.news.ru/photo/2de257a2-e84e-11ea-b97b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Угроза введения очередных санкций против РФ со стороны Соединённых Штатов Америки стимулирует РФ интенсивнее увеличивать добычу золота в 2020-2021 годах, так как в подобных условиях Центробанк РФ будет вынужден нарастить свои резервы драгоценного металла. К 2029-м Кремль может стать крупнейшим мировым производителем золота, обогнав КНР и Австралию, считают в консалтинговой компании Fitch Solutions.

Нарастающая угроза того, что российские госбанки будут ограничены в долларовых операциях из-за напряжённости между странами, подтолкнет Центральный банк к наращиванию золотых запасов. Пока сложности в отношениях с США будут сохраняться, останется и повышенный спрос на золото, — цитирует экспертов американский кабельный телеканал CNBC.

По мнению Fitch Solutions, золотодобыча в РФ в среднем будет увеличиваться на 3,7% ежегодно. К 2029-му показатель может достичь 15,5 млн унций (около 440 тонн) (вместо нынешних 11,3 млн унций — около 320 тонн).

В свою очередь КНР — крупнейший производитель золота по данным на август 2020 года — способен нарастить добычу лишь на 0,2% в год до 2029-го, при том, что предыдущее десятилетие производство благородного металла в Китае каждый год увеличивалось в среднем на 3,1%. Столь резкое снижение темпа объясняется строгими экологическими стандартов в данной сфере и закрытием мелких рудников.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал внесение пяти российских научно-исследовательских институтов в санкционный список США. Их подозревают в работе над химическим и биологическим оружием. Политик отметил, что РФ утилизировала химическое оружие и боеприпасы ещё в 2017 году, а в США «по отдельным серьёзным позициям к этому даже не приступали».

Ранее NEWS.ru сообщал, что посол РФ в США Анатолий Антонов заявил: Москва считает решение Вашингтона о включении в чёрный список российских НИИ беспочвенным. По его словам, Россия рассчитывает получить объяснения от Белого дома. Дипломат напомнил, что США затягивают с уничтожением запасов боевых отравляющих веществ, хотя остались в мире единственными его обладателями.