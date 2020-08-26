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Посол требует от США объяснений по санкциям к российским НИИ

04:43, 27 августа 2020 12
Анатолий Антонов Анатолий Антонов Фото: Russian Embassy in the USA/Global Look Press

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва считает решение Вашингтона о включении в чёрный список российских НИИ беспочвенным. По его словам, Россия рассчитывает получить объяснения от Белого дома.

Антонов отметил, что заявление Министерства торговли США о имеющихся основаниях подозревать российские НИИ в связях с программой химических и биологических вооружений неубедительно.

Да, мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более что никаких доказательств не представлено, — говорится в сообщении, размещённом на странице посольства в Facebook.

Дипломат напомнил, что США затягивают с уничтожением запасов боевых отравляющих веществ, хотя остались в мире единственными его обладателями.

Призываем американскую сторону прекратить искать проблемы там, где их нет, и приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации, — подчеркнул Антонов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов. В чёрный список в том числе попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт и 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

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