Посол требует от США объяснений по санкциям к российским НИИ

Фото: Russian Embassy in the USA/Global Look Press

Алексей Пушков критично отнёсся к высказыванию о возможном вхождении Белоруссии в состав России. Сенатор считает, что это может развернуть протесты в ненужное для Москвы русло.

Пушков уверен, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не пойдёт на этот шаг, так как это противоречит его взглядам, о которых Лукашенко не раз говорил. Президент республики выступает за сохранение суверенитета...