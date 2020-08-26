Посол требует от США объяснений по санкциям к российским НИИ

https://static.news.ru/photo/0d615ace-e807-11ea-a6ca-fa163e074e61_660.jpgАнатолий АнтоновФото: Russian Embassy in the USA/Global Look Press
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва считает решение Вашингтона о включении в чёрный список российских НИИ беспочвенным. По его словам, Россия рассчитывает получить объяснения от Белого дома.
Антонов отметил, что заявление Министерства торговли США о имеющихся основаниях подозревать российские НИИ в связях с программой химических и биологических вооружений неубедительно.
Да, мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более что никаких доказательств не представлено, — говорится в сообщении, размещённом на странице посольства в Facebook.
Дипломат напомнил, что США затягивают с уничтожением запасов боевых отравляющих веществ, хотя остались в мире единственными его обладателями.
Призываем американскую сторону прекратить искать проблемы там, где их нет, и приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации, — подчеркнул Антонов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов. В чёрный список в том числе попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт и 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.