Сенатор ответил пословицей на новые санкции США против РФ

https://static.news.ru/photo/eb31bb32-e811-11ea-9b58-fa163e074e61_660.jpg Франц Клинцевич Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал внесение пяти российских научно-исследовательских институтов в санкционный список США. Их подозревают в работе над химическим и биологическим оружием.

Клинцевич отметил, что Россия утилизировала химическое оружие и боеприпасы ещё в 2017 году, а в США «по отдельным серьёзным позициям к этому даже не приступали».

Какое химическое оружие? Мы его не производим и соблюдаем все договорённости. У них всё находится на складах и базах хранения. Получается так, что в чужом глазу они соринку видят, а в своем бревна не замечают, — подчеркнул сенатор в интервью «Вечерней Москве».

Политик добавил, что в Вашингтоне прибегают к санкционным мерам против российских НИИ, поскольку в них ведутся разработки, которые являются прорывными. Он считает, что обращать внимания на ограничения не стоит, они уже стали привычным явлением.

Ранее NEWS.ru сообщал, что посол РФ в США Анатолий Антонов заявил: Москва считает решение Вашингтона о включении в чёрный список российских НИИ беспочвенным. По его словам, Россия рассчитывает получить объяснения от Белого дома. Дипломат напомнил, что США затягивают с уничтожением запасов боевых отравляющих веществ, хотя остались в мире единственными его обладателями.