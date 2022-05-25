Финансист назвал дату, после которой Запад может объявить России дефолт Финансист Карпунин: Запад может объявить России технический дефолт после 23 июня

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Если следующий платёж России по евробондам в размере $235 млн 23 июня не дойдёт до кредиторов, то западные институты могут объявить технический дефолт по внешним обязательствам РФ, заявил NEWS.ru начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Финансист добавил, что ещё через 30 дней льготного периода технический дефолт может превратиться в настоящий. Таким образом он прокомментировал отказ Минфина США продлить лицензию на обслуживание внешнего долга РФ.

Эксперт добавил, что ситуация «неоднозначная», так как Минфин РФ обладает «средствами и желанием» для обслуживания долгов, но не может этого сделать «по независящим от эмитента причинам».

Ближайшие выплаты по российским евробондам с погашением в 2026 и 2036 годах в размере $73,3 млн и €26,5 млн соответственно, запланированные на 27 мая, отправили заранее. Следующий платеж на $235 млн предстоит сделать 23 июня. Если кредиторы не получат платежи, то западные институты имеют право объявить технический дефолт по внешним обязательствам РФ, который по истечении 30-дневного льготного периода превратится в настоящий дефолт. <...> Факт дефолта в моменте не влияет на возможности по привлечению Россией внешнего долга, которые и так закрыты, и может быть по-разному интерпретирован с точки зрения репутационных рисков. Влияния на российскую экономику нет. Потребности во внешнем финансировании у РФ нет, — рассказал Карпунин.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США отказалось продлить лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Срок действия лицензии истекает 25 мая в 07:01 по московскому времени, её отсутствие не позволит американцам получать от Минфина платежи в счёт обслуживания российских суверенных облигаций, номинированных как в долларах, так и евро. По мнению агентства Bloomberg, это повышает и без того высокие шансы дефолта России, но пока нельзя сказать, что из-за решения Вашингтона РФ окажется за этой чертой.

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не собирается объявлять дефолт по госдолгу, поскольку сможет расплатиться рублями, если западные структуры закроют для РФ транзакции в иностранной валюте. Он подчеркнул, что «российская экономика не будет закрываться и изолироваться» и продолжит вести независимую политику.