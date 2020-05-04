Филиппины наращивают пошлины на импорт нефти из-за COVID-19

Власти Филиппин решили временно повысить с 3% до 10% пошлины на импорт сырой и переработанной нефти в связи с распространением коронавируса.
Средства, полученные в результате повышения пошлин, будут направлены на смягчения экономических последствий пандемии,
По словам исполняющего обязанности секретаря по социально-экономическому планированию Филиппин Карла Кендрика Чуа, стране грозят убытки в размере $ 21,82 млрд из-за введения ограничительных мер в связи с коронавирусом.
Ранее NEWS.ru писал, что на фондовой бирже Филиппин по причине пандемии с середины марта на неопределённый срок приостановлены все торги. Соответствующее решение было принято после серии крупных обвальных падений котировок.
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