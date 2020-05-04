Филиппины наращивают пошлины на импорт нефти из-за COVID-19

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Курс евро на открытии валютных торгов Московской биржи вырос почти на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 83,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Последний раз евро находился выше отметки 83 рубля 22 апреля 2020 года. Впрочем, на этой высоте европейская валюта не удержалась. По состоянию на 10:45 она стоила 82,6 рубля. Ранее NEWS.ru...