ФАС раскрыла музыкальный картель в Петербурге

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Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу завело дело на три компании, которые подозреваются в создании картеля на поставку музыкальных инструментов.

Ведомство считает, что ООО «Золотая Лира», ООО «Профиттрейд» и ООО «ФП» нарушили закон о защите конкуренции. Компании подозревают в картельном соглашении во время закупок музыкальных инструментов. Общая сумма, на которую были заключены контракты по итогам аукционов, составила около 99 млн рублей, передают «Невские новости».

Антимонопольщики проверили 19 закупок. Выяснилось, что первоначальная цена контракта падала всего на несколько процентов. Также стало известно, что организации подавали заявки с одного IP-адреса, и их на участие в торгах составляли одни и те же лица.

Кроме того, было установлено, что в 2019 году компании возили инструменты в Московскую область в рамках национального проекта «Культура». Тогда соглашения были подписаны на 22 млн рублей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба зафиксировала признаки картеля на торгах детским питанием для медучреждений. Согласно данным ведомства, участники 21 аукциона, общая сумма контрактов которых составляет около 50 млн рублей, поддерживали стоимость продукции сразу в шести регионах 6 мая текущего года. Свердловское УФАС возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении ООО «Панацея», ООО «Колизей», ООО «Евролэнд» и некоторых хозяйствующих субъектов при участии в 21 аукционе на поставку каш, смесей и детского молочного питания.

Предполагаемый картель действовал в Ямало-Ненецком автономном округе, Пермском крае, Кемеровской, Омской, Ульяновской и Оренбургской областях. Во время участия в торгах компании действовали по одной схеме. Они подавали заявки и ценовые предложения, пользуясь одним IP-адресом, который принадлежал одному из участников картеля. После они предоставляли идентичные контактные данные. Заявки подавались одними и теми же лицами, а ряд из них устанавливали перечисления денежных средств по договорам безвозмездного займа.

В июне на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что с начала 2020 года выявлены картельные сговоры на 700 млн рублей. Контракты по ним расторгнуты. Возбуждено около 50 уголовных дел, арестованы средства на сумму порядка 2 млрд рублей.

Глава государства потребовал довести до суда все уголовные дела о картельных сговорах, возбуждённые по результатам проверок, писал NEWS.ru.