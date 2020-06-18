Путин потребовал не допустить «затухания» дел по картельным сговорам

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Президент Владимир Путин потребовал довести до суда уголовные дела о картельных сговорах, возбуждённые по результатам проверок Росфинмониторинга.

Чтобы доводились до суда эти дела, чтобы они не затухли по дороге, — цитирует РИА Новости заявление президента в ходе встречи с главой ведомства Юрием Чиханчиным.

По словам руководителя Росфинмониторинга, с начала 2020 года выявлены картельные сговоры на 700 млн рублей. Контракты по ним расторгнуты. Возбуждено около 50 уголовных дел, арестованы средства на сумму порядка 2 млрд рублей.

Чиханчин рассказал президенту, что в целом картина по каждому из нацпроектов примерно одинаковая, а что касается регионов, где они реализуются, то вопросы у ведомства вызывает Южный и Дальневосточный федеральные округа. Он отметил, что есть риски по ряду субъекто — Пензенской области, Ставропольскому и Хабаровскому краям. Для их минимизации ведётся работа с полпредствами и местными властями.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела признаки картельного соглашения на рынках лимонов и сахара. В ведомстве сочли, что оснований и объективных экономических причин для роста цен на эти продукты нет. В связи с этим была организована проверка на предмет картельных соглашений на рынке.