ФАС увидела признаки картельного соглашения на рынках лимонов и сахара

https://static.news.ru/photo/1b54728c-908d-11ea-8d3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба полагает, что цены на лимоны в России растут не только из-за сократившихся поставок. ФАС проведёт проверку на наличие на этом рынке картельных соглашений.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС. Проверки проведут территориальные органы службы. ФАС ожидает, что цены на лимоны снизятся в первой половине мая.

В ведомстве также не видят оснований и объективных экономических причин для роста цен на сахар в РФ и также подозревают на этом рынке возможный картельный сговор. ФАС проводит расследование по этому вопросу.

Как писал NEWS.ru, ФАС зафиксировала признаки картеля на торгах детским питанием для медучреждений. Согласно данным ведомства, участники 21 аукциона, общая сумма контрактов которых составляет около 50 млн рублей, поддерживали стоимость продукции сразу в шести регионах.