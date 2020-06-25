ФАС предложила отменить запрет на импорт топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила обсудить возможность отмены запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
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Мы свою позицию сформулировали и хотим начать диалог в этом направлении. Нужно хотя бы оценить эффект для рынка. Возможно, отмена запрета никакого результата и не даст, — сказал он.
Ханян отметил, что профильные ведомства, согласно постановлению правительства, могут до 15 июля предложить свои варианты корректировки сроков запрета. Это создаёт возможность отмены запрета импорта топлива уже в середине июля.
Вопрос требует совместных консультаций. Ошибаться нельзя, — подытожил он.
Запрет вступил в силу 2 июня и будет действовать до 1 октября. Его ввели для того, чтобы не допустить снижения спроса на российскую продукцию во время пандемии коронавируса. Эмбарго касается бензина, дизтоплива, авиакеросина, судового топлива и газойлей.
Ранее NEWS.ru писал о том, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы планируют закупить в июле у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти в рамках индикативного баланса на 2020 год. Об этом сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
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