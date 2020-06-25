ФАС предложила отменить запрет на импорт топлива

https://static.news.ru/photo/15d9ee22-b702-11ea-a57e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила обсудить возможность отмены запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армена Ханяна. По его словам, служба хочет начать диалог в этом направлении, так как отмена моратория может оказать нужную поддержку внутреннему рынку.

Мы свою позицию сформулировали и хотим начать диалог в этом направлении. Нужно хотя бы оценить эффект для рынка. Возможно, отмена запрета никакого результата и не даст, — сказал он.

Ханян отметил, что профильные ведомства, согласно постановлению правительства, могут до 15 июля предложить свои варианты корректировки сроков запрета. Это создаёт возможность отмены запрета импорта топлива уже в середине июля.

Вопрос требует совместных консультаций. Ошибаться нельзя, — подытожил он.

Запрет вступил в силу 2 июня и будет действовать до 1 октября. Его ввели для того, чтобы не допустить снижения спроса на российскую продукцию во время пандемии коронавируса. Эмбарго касается бензина, дизтоплива, авиакеросина, судового топлива и газойлей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы планируют закупить в июле у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти в рамках индикативного баланса на 2020 год. Об этом сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.