ФАС объяснила подорожание бензина зимними морозами

https://static.news.ru/photo/b50c6282-9748-11eb-8383-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Подорожание топлива в России в этом году могло быть связано с морозами. Так объяснила рост цен Федеральная антимонопольная служба.

Объяснение содержится в письме ФАС, адресованном гендиректору АО «Осколнефтеснаб» Александру Масалитину. В нём говорится, что подорожание нефтепродуктов было вызвано резким понижением температур этой зимой, ссылаются на документ «Известия».

Подписано письмо начальником управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Арменом Ханяном. По мнению Ханяна, подорожание в январе–марте бензина АИ-92 в опте на 8,5% вызвано ростом экспортных цен на нефтепродукты. К тому же оказали влияние снижение предложения топлива на бирже, соглашение ОПЕК+ и рост мировых цен на него.

Гендиректор Александр Масалитин, которому было направлено письмо, в свою очередь заявил, что он не согласен с доводами ФАС о подорожании топлива. По его мнению, многие АЗМ на данный момент вынуждены работать в убыток и существует большой риск их разорения.

Иронично отнёсся к аргументу о понижении температур и зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнер» Дмитрий Гусев. По его словам, о понижении температур странно слышать на фоне разговоров о всеобщем глобальном потеплении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минэнерго пришло к выводу, что розничные цены на газомоторное топливо формирует рынок в России, но оно существенно дешевле бензина и дизельного топлива. За март газомоторное топливо подорожало на 6,5% по сравнению с февралём.