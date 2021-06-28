ФАС выяснит, почему начали дорожать ПЦР-тесты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России преступила к изучению данных о повышении цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что проверка начата в связи с поступившими в антимонопольный орган обращениями граждан об их подорожании. В данный момент ведомство изучает представленные документы на наличие экономической обоснованности стоимости этих услуг.

О необходимости отслеживать цены на ПЦР-тесты и анализы на антитела заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что граждан это сильно беспокоит.

Ранее сообщалось, что частные медицинские лаборатории стали получать больше заказов на проведение COVID-тестов. Рекордный заработок связан с ужесточением мер по борьбе с коронавирусом и новым всплеском заболеваемости.