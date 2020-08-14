Евросоюз поругался с США из-за «Северного потока—2»: поможет ли это проекту

Лучший вариант для Европы и США, чтобы «Северный поток — 2» был достроен до вступления в силу новых американских санкций, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее стало известно, что большинство членов ЕС выразили протест Соединённым Штатам из-за санкционного давления на строителей газопровода. Европейцы расценили это как вмешательство в свои внутренние дела. Специалисты полагают, что решительный демарш Евросоюза повышает шансы на успешную достройку газовой трубы.

Голоса в защиту «Северного потока — 2» на Западе звучали и раньше, однако впервые Европейский союз выступил практически единым фронтом. Представители 24 государств представили Госдепу США ноту протеста, выразив несогласие с новыми попытками надавить на участников проекта, сообщило немецкое издание Dei Welt.

Протест был заявлен в ходе видеоконференции делегации ЕС с американским внешнеполитическим ведомством. По информации издания, страны Евросоюза выразили обеспокоенность санкциями США против европейских предприятий. Содержание протеста схоже с более ранним заявлением верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что экстерриториальное применение санкций — это нарушение международного права. Европейская политика должна определяться в Европе, полагают члены ЕС.

Действия Евросоюза объясняются тем, что США слишком широко размахнулись со своими санкциями, под ударом которых могут оказаться многие европейские компании, отмечают эксперты. Возможные ограничения затрагивают уже не отдельных участников рынка, а компании из более чем половины европейских стран, отмечает начальник отдела Института энергетически исследований РАН Вячеслав Кулагин.

На самом деле, вопрос стоит ещё шире — на примере «Северного потока — 2» США отрабатывают механизм давления на Европу. Страны ЕС поняли, что если никак не отреагировать, механизм будут использовать и дальше. А Европа всё же хочет сохранить свою самостоятельность, тем более, что сегодня по многим вопросам между ЕС и Штатами есть разногласия. Идти на поводу у Вашингтона в данном случае не стоит, что европейцы и демонстрируют. Вячеслав Кулагин глава отдела Института энергетических исследований РАН​ глава отдела Института энергетических исследований РАН​

По мнению эксперта, заявление 24 стран — положительный сигнал для проекта, и добавляет уверенность в то, что он будет не только завершён, но и сможет дальше нормально работать. Нотой протеста ЕС пытается объяснить, что санкции — не игра в одни ворота, на них возможен и ответ, отмечает экономист.

Ответный удар

Stephan Schulz/ZB/Global Look Press

К антисанкционному заявлению членов Евросоюза не присоединились лишь три страны, какие именно, не уточняется. Столь малое число несогласных вызывает удивление. Как минимум противодействия можно было ожидать от Прибалтики и Польши, отмечают эксперты, а это уже четыре государства.

Происходит консолидация европейцев против американского вмешательства, считает заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его словам, это должно помочь проекту «Северный поток — 2», особенно если за словами последуют реальные действия, которые защитят участников строительства.

Практика показала, что уговоры на американцев не действуют. Требуются более солидные и может быть асимметричные меры, например, снятие секторальных санкций с России или предоставление госгарантий, попавшим под санкции компаниям. Алексей Гривач заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности

Напомним, в конце июля Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета, который ужесточает санкции против «Северного потока — 2». Под ограничения, в частности, попадут компании, предоставляющие услуги страхования судов, работающих на строительстве трубопровода, а также услуги по их техническому переоснащению.

У ЕС есть, чем ответить Штатам при необходимости, уверен заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Европа может ввести против США ответные санкции, например, по китайской модели. Напомню, КНР в 2018 году ввела импортные пошлины в размере 10% на производимый американцами газ. А США очень хотят поставлять свой газ на европейский рынок, для них любые ограничения здесь — болезненны. Александр Фролов заместитель генерального директора Института национальной энергетики заместитель генерального директора Института национальной энергетики

Санкции Вашингтона против широкого круга европейских компаний могут стать началом нового торгового противостояния США и ЕС, полагает эксперт. Евросоюз этого не хочет — сейчас не лучшее время бодаться со Штатами. Но такая конфронтация не в интересах и самих США. По сути, и для США и для ЕС выгоднее всего, если бы «Северный поток — 2» достроили до того, как американский президент подпишет финальный вариант оборонного бюджета. Тогда вопрос о санкциях автоматически будет снят, уверен эксперт.

Такой сценарий позволит обеим сторонам не потерять лицо, соглашается Вячеслав Кулагин. США изобразят попытку помешать проекту, но будет уже поздно. Поэтому нужно завершать строительство как можно скорее, предупреждает экономист.

Риск провала

Оператору проекта «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG — известно о ноте протеста членов ЕС, но она предпочитает не комментировать этот момент. Компания активно ищет необходимые решения для завершения укладки оставшихся 6% газопровода, сообщили там NEWS.ru.

Nord Stream 2 AG, как и компании, поддерживающие проект, уверена, что его скорейшее завершение и ввод газопровода в эксплуатацию соответствуют интересам европейских потребителей, интересам энергетической безопасности и экономической конкурентоспособности ЕС, а также способствуют выполнению обязательств ЕС по сохранению климата, — заявили в пресс-службе компании.

Поддержка Евросоюза «Северному потоку — 2» сейчас нужна как никогда — ограничения со стороны США беспокоят уже не только строителей, но и инвесторов проекта. Так немецкая компания Uniper сообщила, что из-за возможного введения новых санкций выросла вероятность того, что строительство газопровода либо задержится, либо вообще не будет завершено.

Риск провала проекта «Северный поток — 2» по-прежнему считается основным индивидуальным риском для Uniper. В случае если проект в конечном итоге не будет завершен, Uniper, возможно, придется списать кредит, предоставленный Nord Stream 2, — говорится в презентации, которую цитирует ПРАЙМ.

Признание компанией существующих рисков не означает, что она не верит в завершение проекта, считает Вячеслав Кулагин.

Есть формат подготовки финансовой отчётности, который предполагает указание всех рисков, способных воздействовать на финансовое положение компании. Там присутствуют риски с вероятностью реализации от 100% до 1%. То, что Uniper указывает такую возможность, не означает, что компания верит в этот сценарий, — пояснил эксперт.

В ожидании стройки

Stephan Schulz/ZB/Global Look Press

Возобновление строительства «Северного потока — 2» формально разрешено с 4 августа, когда закончился срок подачи апелляций на разрешение Датского энергетического агентства (DEA) использовать суда с якорным позиционированием. Между тем, информация о начале работ до сих пор не появилась. В Nord Stream 2 AG заявили, что о дальнейших шагах и планах по возобновлению работ сообщат своевременно. В компании пояснили, что строителям осталось проложить примерно 160 км труб.

Напомним, строительство «Северного потока — 2» было остановлено в декабре прошлого года, после введения нового пакета санкций США против непосредственных строителей трубы. В итоге, подрядчик — швейцарская компания Allseas — прекратила дальнейшие работы. Вместо швейцарских кораблей Россия привела в Балтийское море свои суда-трубоукладчики.

Компания-оператор готовится возобновить строительство. Для этого мобилизуются технические, людские и юридические ресурсы. Это нетривиальная задача в условиях действующих и возможных санкций. Срок сейчас не принципиален. Важно доделать проект качественно и с минимальными последствиями для участников строительства, — считает Алексей Гривач.

На достройку «Северного потока — 2» необходимо 2-2,5 месяца, исходя из скорости укладки труб судном «Академик Черский», отмечает Александр Фролов.

Если строительство начнётся до начала сентября, первую нитку газопровода можно и достроить и ввести в строй уже до конца этого года. Вторую можно успеть достроить, но введение в эксплуатацию переносится на 2021-й, — считает эксперт.

Технически строительство газопровода можно завершить в этом году, соглашается Вячеслав Кулагин. По его словам, главная проблема сейчас — неопределённость для участвующих в проекте компаний, которые не понимают, как на них могут отразиться санкции США. Европейские дипломаты пытаются это прояснить, и возможно поданная нота протеста ускорит данный процесс, подытожил эксперт.