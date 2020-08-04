Строительство газопровода «Северный поток-2» может быть завершено уже в этом году, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее Дания сообщила, что разрешение на использование необходимых для строительства судов никто обжаловать не стал и к работам можно приступить немедленно. Специалисты полагают, что завершение проекта уже не остановят ни очередные санкции США, ни появившаяся накануне угроза штрафов со стороны Польши.

Последнее, что тормозило возобновление строительства «Северного потока-2» — необходимость получить разрешение на использование судов с якорным позиционированием. В строительстве газопровода может быть задействовано два российских судна — плавучий трубоукладчик «Академик Черский» и баржа-трубоукладчик «Фортуна». Последняя не имеет системы динамического позиционирования, ей для ведения работ необходимо бросать якорь.

Датское энергетическое агентство (DEA) выдало разрешение на использование таких судов на незаконченном участке газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм ещё в начале июля. Между тем, строителям необходимо было дождаться 3 августа — окончания срока подачи апелляций по этому решению.

Обжаловать действия DEA никто не стал, сообщил Апелляционный совет Дании по энергетике. Там пояснили, что таким образом, с 4 августа компания Nord Stream 2 AG может возобновить строительство, сообщает ПРАЙМ.

Апелляций не было, потому что нужно было не просто поставить под сомнение решение датского регулятора, но ещё и обосновать свой протест, поясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, надуманные аргументы никто бы не принял, нужно было пояснить, в чём опасность строительства и предоставить подтверждающие документы. А их нет, потому что на оставшемся участке всё нормально, отметил эксперт.

Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/nord-stream2.com

Несмотря на полученное разрешение, оператор проекта — Nord Stream 2 AG не стал в тот же день заявлять о возобновлении строительства газопровода, и вообще пока предпочитает не раскрывать свои карты. На запрос NEWS.ru в компании заявили, что о своих планах она сообщит своевременно.

Nord Stream 2 AG постарается не афишировать строительство, чтобы не привлекать внимание противников проекта, полагает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Думаю, что начать строительство могут уже в августе и закончить при благоприятном стечении обстоятельств к декабрю. Темпы строительства будут зависеть от погодных условий, например, штормов. При благоприятном сценарии для прокладки труб может понадобиться 3-4 месяца. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

Успеть до зимы

Напомним, строительство «Северного потока-2» было остановлено в декабре прошлого года, после введения нового пакета санкций США против непосредственных строителей трубы. В итоге, подрядчик — швейцарская компания Allseas — прекратила дальнейшие работы. На тот момент до завершения газопровода оставалось проложить 160 км труб.

Nord Stream 2 / Paul Langrock

Вместо швейцарских кораблей Россия привела в Балтийское море свои суда-трубоукладчики. В данный момент никаких ограничений для достройки «Северного потока-2» нет, но и мобилизации к началу работ тоже пока не видно, отмечает Игорь Юшков.

Я смотрю по трекерам, что судно «Академик Черский» находится в немецком порту Мукран, а «Фортуна» перешла в другой немецкий порт Росток. Два судна снабжения, которые, по всей видимости, должны доставлять трубы, вообще стоят в Калининграде, путь до Мукрана у них займёт где-то сутки. Пока все стоят в портах и не двигаются. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Видимо, суда «Фортуна» и «Академик Черский» будут работать в связке, предполагает эксперт. По его словам, схема может выглядеть следующим образом — трубы будут сваривать в нитку на «Фортуне» и дальше передавать на «Академик Черский», который будет их укладывать.

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Работы могут начаться в самое ближайшее время, полагает специалист. Откладывать дальше нет смысла, поскольку осенью усилится волнение моря. Скорее всего, строительство будет двигаться с максимальной скоростью укладки труб судном «Академик Черский» — то есть 2 км в сутки, полагает эксперт. Таким образом, на завершение проекта может уйти порядка трёх или четырех месяцев.

Думаю, что строительство может быть завершено до конца этого года. Были заявления, что ввод в эксплуатацию предполагается примерно в первом квартале 2021-го, так что в начале зимы могут достроить и дальше будет три месяца на пуско-наладочные работы, — отметил эксперт.

Вероятность достроить «Северный поток-2» уже в этом году выше, чем возможность возникновения каких-то непреодолимых препятствий, считает начальник отдела Института энергетически исследований РАН Вячеслав Кулагин.

До зимы время есть — несколько месяцев, этого вполне достаточно, чтобы достроить газопровод. Прежнее судно Pioneering Spirit могло проложить оставшийся участок за две недели. Сейчас вместо него будет работать комбинаторика судов, которым потребуется больше времени, но всё равно участок небольшой и его можно успеть продолжить. Вячеслав Кулагин глава отдела Института энергетических исследований РАН​ глава отдела Института энергетических исследований РАН​

Польские страшилки

Между тем, прямо накануне объявления о возможности возобновить строительство «Северного потока-2», польское антимонопольное ведомство решило наложить штраф на компанию «Газпром» в размере 213 млн злотых (около €50 млн) за непредоставление информации, касающейся данного газопровода.

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ранее Управление по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) в рамках своего антимонопольного разбирательства затребовало у российской компании договоры на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газа. Расследование UOKiK касается создания консорциума, финансирующего сооружение «Северного потока-2» без получения согласия ведомства.

Напомним, строительство газопровода ведёт дочернее предприятие «Газпрома» Nord Stream 2 AG, а европейские партнёры Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall финансируют данный проект в качестве кредиторов.

«Газпром» полагает, что запрашиваемая польским антимонопольным ведомством информация не имела отношения к предмету расследования. Российская компания сообщила, что намерена обжаловать наложенный на неё штраф в суде. Кстати, в ноябре польский регулятор выписал штраф французской Engie за непредоставление информации — 172 млн злотых.

Действия Польши — это попытка запугать инвесторов, чтобы они вышли из проекта и забрали свои кредиты, отмечает Игорь Юшков.

Думаю, что компании-партнёры не испугаются. Санкции США их не коснутся, а с польским антимонопольным органом все будут судиться. Так что с этой стороны, «Северному потоку-2» ничто не угрожает, — уверен эксперт.

Штраф к процессу строительства отношения не имеет, но служит напоминанием всем участникам проекта, что к ним могут появиться вопросы, отмечает Вячеслав Кулагин.

С одной стороны Польша стремится в очередной раз создать максимальные препятствия для реализации проекта, точнее для его участников. С другой, здесь можно увидеть попытку помочь заокеанским партнёрам, которые как раз обсуждают введение новых санкций против «Северного потока-2». Возможно, Варшава хочет помочь США определить какие санкции ещё можно наложить и на кого, — пояснил экономист.

В конце июля Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета, который ужесточает санкции против «Северного потока-2». Под ограничения попадут компании, предоставляющие услуги страхования судов, работающих на строительстве трубопровода, а также услуги по их техническому переоснащению.

Новые санкции Вашингтона не скажутся на строительстве газопровода, считает Алексей Белогорьев. По его словам, на проекте осталось не так много крупных компаний, которые действительно чем-то рискуют. Так что, остановить строительство сугубо санкционным путём уже не получится, подытожил эксперт.