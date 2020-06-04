Новые санкции против газопровода «Северный поток — 2», предлагаемые американскими сенаторами, могут на полгода сдвинуть срок завершения проекта, сообщили NEWS.ru в Институте энергетики и финансов. Ранее стало известно, что группа законодателей США подготовила законопроект, значительно расширяющий ограничения против участников строительства газовой магистрали. Впрочем, эксперты предполагают и другой вариант развития событий — «Северный поток — 2» постараются достроить до того, как санкции будут приняты, и тогда толку от них уже не будет.

Согласно новому проекту американского закона, ограничения могут коснуться широкого круга деятельности, связанного с прокладкой труб газопровода «Северный поток — 2». Так, санкции могут распространиться на тех, кто предоставляет портовые услуги судам, участвующим в строительстве, сообщает Bloomberg, ссылаясь на текст законопроекта. Содержание документа подтверждает агентство Reuters.

Кроме того, санкции коснутся компаний, предоставляющих услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования для судов, работающих на строительстве трубопровода. Не избегут ограничений и те, кто предоставляет услуги по техническому переоснащению плавучих трубоукладчиков, включая установку сварочного оборудования.

Оператору строительства газопровода — Nord Stream 2 AG — известно, что новый законодательный акт возможен, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Там отметили, что он пока находится в разработке и ещё не вынесен на рассмотрение. В компании также пояснили, что её позиция в отношении проекта «Северный поток — 2» и возможных санкций остаётся прежней.

Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, уверены, что скорейшее завершение проекта и ввод газопровода в эксплуатацию соответствуют интересам европейских потребителей, энергетической безопасности и экономической конкурентоспособности ЕС, а также обязательствам по сохранению климата, — сказали в Nord Stream 2 AG.

nord-stream2.com

Представители оператора строительства газопровода также отметили, что любая угроза введения ограничительных мер является незаконной дискриминацией европейских компаний. В компании согласны с мнением Европейской комиссии о том, что возможное применение США санкций является нарушением международного законодательства, и что политический курс ЕС не может быть продиктован подобными рестрикциями.

Новые возможные санкции Соединённых Штатов не остановят проект, но могут привести к увеличению сроков строительства, считает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

По моей оценке, для адаптации к ограничениям может потребоваться дополнительно полгода. Без них газопровод мог бы заработать в марте-апреле следующего года, но с санкциями к пуско-наладочным работам можно будет приступить где-то следующим летом, а ввод в эксплуатацию возможен не раньше декабря 2021-го. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

Ранее российские власти заявляли о том, что газопровод «Северный поток — 2» может заработать уже в конце текущего года.

Между тем возможен и другой вариант. «Северный поток — 2», по крайней мере, одну из его ниток, могут достроить до того, как примут санкции, отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Первая нитка газопровода находится в высокой стадии готовности. Если исходить из срока принятия предыдущих ограничительных мер США, на которые потребовалось почти полгода, то первую нитку можно успеть достроить и до вступления в силу санкций. Теоретически можно успеть достроить и вторую. Александр Фролов заместитель генерального директора Института национальной энергетики заместитель генерального директора Института национальной энергетики

Вместе с тем он отмечает, что если законопроект будет принят до окончания строительства, он может серьёзно осложнить реализацию проекта. Впрочем, шансы, что «Северный поток — 2» вообще не достроят, крайне малы, поскольку в нём заинтересованы и Россия, и ключевые государства Европы, подчеркнул специалист.

Чтобы достроить «Северный поток — 2», нужно максимум четыре месяца, считает заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его словам, запас времени пока есть, к тому же компания будет стремится достроить газопровод как можно быстрее.

Смена прописки

nord-stream2.com

Из всех предполагаемых новым станционным законопроектом ограничений самые большие сложности могут быть связаны с немецким портом Мукран, где находится логистический терминал строительства газопровода «Северный поток — 2», считает Алексей Белогорьев. Он предполагает, что если не получится использовать прежнюю инфраструктуру, придётся перебазироваться в один из российских портов, что существенно увеличит логистические затраты.

Если дело дойдёт до санкций против немецкого порта, являющегося собственностью местных муниципальных властей, это станет беспрецедентным шагом и может породить очень серьёзную реакцию, считает Алексей Гривач. По его словам, либо сами немцы проигнорируют санкции США, либо логистический центр переедет в российские порты, например, Калининград. Возможно, будут приняты дополнительные меры, чтобы снизить риски для партнёров, участвующих в строительстве. В любом случае найдётся возможность обойти санкции тем или иным образом, считает эксперт.

Такая же история произошла в 1980-е годы с газопроводом Уренгой-Помары-Ужгород, который сейчас проходит через территорию Украины. Тогда США накладывали санкции на европейские компании, снабжавшие оборудованием строительство газопровода. Но он был построен и функционирует уже более 30 лет. Алексей Гривач заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности

Александр Фролов отмечает, что предполагаемые санкции немного запоздали, так как основная часть работ уже выполнена.

Все трубы для газопровода уже произведены. Перебазировать их, например, в Калининград будет недёшево, но не невозможно. Как я понимаю, техническое дооснащение судна-трубоукладчика «Академик Черский» также уже произошло, — отметил специалист.

Эскалация конфликта

Газопровод «Северный поток — 2» представляет критическую угрозу для национальной безопасности США и не должен быть завершён, считает один из авторов законопроекта, сенатор от Республиканской партии Тед Круз. По его словам, любая привлечённая к строительству компания столкнётся с немедленными и сокрушительными санкциями со стороны Вашингтона.

Сенатор-демократ Джин Шахин, в свою очередь, заявила, что газопровод угрожает энергетической независимости Украины и Европы и открывает для России возможность эксплуатировать союзников США.

Между тем, если законопроект будет принят в его нынешнем виде, это серьёзно осложнит отношения Соединённых Штатов и Евросоюза, полагают эксперты.

Это серьёзная эскалация конфликта между Вашингтоном и Брюсселем, поскольку под ударом окажутся не просто интересы отдельных компаний, но и суверенитет ЕС в целом и отдельных его стран в частности, отмечает Александр Фролов. Данный процесс негативно отразится на самих США, которые сейчас ссорятся со своим последним верным союзником. Такими решениями они лишь подталкивают Евросоюз в объятия Китая, который, к слову, никогда не устраивал торговые войны с ЕС, предупреждает эксперт.

Алексей Гривач, в свою очередь, называет инициативу США неприкрытым вмешательством в энергетическую и экономическую политику Евросоюза и его взаимодействие с Россией.

В прежнем, уже принятом законопроекте, говорилось, что санкции вводятся ради энергетической безопасности Европы. Сейчас же прямым текстом утверждается, что «Северный поток — 2» угрожает национальной безопасности США, поэтому его надо остановить. Это неприемлемо. Понятно, что Штаты пытаются таким образом протолкнуть на рынок свой газ, но при этом они ограничивают конкуренцию, что противоречит всем принципам свободного рынка, на страже которых они якобы стоят, — отметил эксперт.

По его словам, действия США могут навредить их собственным стратегически позициям экспортёра газа. У рынка природного газа очень хорошие перспективы для роста, но создание искусственных ограничений вызывает у потребителей опасения, что их могут заставить жить в нерыночной ситуации. Это создаёт дополнительные риски для всей газовой отрасли, а значит, и для экспорта из США, считает специалист.

На второй круг

nord-stream2.com

В декабре 2019 года США ввели первый пакет санкций против участников строительства «Северного потока — 2». Они были включены в закон о национальной обороне и касались компаний, чьи суда непосредственно участвовали в прокладке морских участков газопровода. В результате подрядчик строительства — швейцарская компания Allseas — немедленно приостановила работы, а затем вывела свои суда из зоны строительства.

На тот момент газопровод был готов на 93,5%. До завершения «Северного потока — 2» строителям оставалось проложить 160 км труб.

Для Allseas проблема заключалась в том, что компания заканчивала проект «Северный поток — 2» и фактически не имела других заказов от России. При этом значительная часть бизнеса на морских участках сосредоточена в Мексиканском заливе, плюс кредиты и прочее. Эта чаша весов оказалась тяжелее, — пояснил Алексей Гривач.

После первого пакета санкций Россия решила полагаться на собственные силы. Так, министр энергетики РФ Александр Новак в декабре сообщил, что один из вариантов достройки «Северного потока — 2» — использование плавучего трубоукладчика «Академик Черский».

Судно находилось в Находке, но его направили в Балтийское море. Переход занял несколько месяцев, и в мае трубоукладчик прибыл в немецкий порт Мукран. Правда, строительные работы с его появлением пока возобновлены не были.

На этой неделе стало известно, что у «Академика Черского» сменился владелец. В настоящее время судно находится в собственности Самарского теплоэнергетического имущественного фонда, сообщил РБК. Опрошенные изданием эксперты полагают, что это снизит санкционные риски для «Газпрома», но под ограничения может попасть само судно.