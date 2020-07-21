Строительство газопровода «Северный поток — 2» может быть завершено в этом году, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Такой сценарий не исключает даже усиления давления со стороны США. Накануне палата представителей американского Конгресса одобрила поправки, которые ужесточают санкции в отношении новых российских газопроводов. Между тем, как отмечают аналитики, Россия может завершить проект до того, как ограничения будут окончательно приняты и вступят в силу.

Новыми санкциями грозят поправки к проекту оборонного бюджета США на следующий финансовый год, за внесение которых и проголосовала палата Конгресса. Причём решение было принято единогласно. Ограничения могут коснуться деятельности, связанной с прокладкой труб для газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

В перечне попадающей под санкции деятельности — предоставление услуг страхования или перестрахования судов, работающих на строительстве трубопровода, а также услуг по техническому переоснащению плавучих трубоукладчиков.

Между тем в Сенате США рассматривается другой законопроект, предлагающий даже более широкий круг санкций против «Северного потока — 2». Мало того, на прошлой неделе к борьбе парламентариев с российскими газопроводами подключился госдепартамент Штатов. Он опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ «СП-2» и вторую ветку «Турецкого потока». Как пояснили в госдепартаменте, под американскими санкциями могут оказаться те, кто занимается инвестициями или любой другой деятельностью, связанной с экспортом российских энергоносителей через трубопроводы.

Gazprom/Global Look Press

Это чёткий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию, что США не будут это терпеть: убирайтесь немедленно или будут последствия, — заявил госсекретарь США Майк Помпео, которого цитирует ПРАЙМ.

Ограничения направлены против России, но попасть под них могут в первую очередь европейцы. Санкции США, если они будут введены, напрямую затронут более 120 компаний из более чем 12 стран Европы, сообщили NEWS.ru в Nord Stream 2 AG — операторе проекта. Там также отметили, что в непростой экономической ситуации санкции заблокируют около €700 млн инвестиций в завершение строительства газопровода.

Более того, эти санкции поставят под удар около €12 млрд капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС. В том числе около €8 млрд, вложенных в строительство «Северного потока — 2», €3 млрд, инвестированных европейскими компаниями в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии, и €750 млн — в Чехии. Эта инфраструктура была построена для доставки газа из «Северного потока — 2» на газовые рынки по всей Европе, — сообщили в пресс-службе компании.

Не удивительно, что многие силы в Европе возмутились поведением США. Так, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз в принципе выступает против применения санкций третьими странами в отношении европейских компаний, ведущих легальный бизнес.

Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами, — заявил глава дипломатии ЕС.

Своими силами

Санкционное давление США уже не изменит неизбежного — «Северный поток — 2» будет достроен, полагают эксперты. Они отмечают, что не все европейские компании испугаются гнева Штатов и откажутся принимать участие в проекте.

Дальнейшая работа по достройке газопровода, скорее всего, уже учитывает возможные санкции и организована так, чтобы никакие ограничения не остановили проект, считает заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Дополнительные сложности со страхованием возможны, поскольку мировая финансовая система значительно зависит от США, но, думаю, решение будет найдено. Тем более что ЕС также предпринимает определённые шаги, например, есть статут (регламент. — NEWS.ru) ЕС, который освобождает европейские компании от действия экстерриториальных санкций. Конечно, компании, чьи финансовые потоки завязаны на доллар, предпочитают не участвовать в проектах, где есть риск попасть под американские ограничения. Но наличие статута создаёт возможность для финансовых институтов предоставить страхование и другие услуги. Алексей Гривач заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности

Кроме того, необходимости в крупных услугах — поставке труб, укладке большей части трассы — уже нет, отмечает эксперт. А остаток можно сделать своими силами, привлекая для мелких работ европейские компании.

Nord Stream 2

Ограничить возможность страхования — довольно распространённый подход в мировой санкционной практике, отмечает начальник отдела Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин. Тем не менее, по его словам, застраховать судно способно множество компаний, хотя это может привести к некоторому удорожанию услуги.

Технические вопросы тоже решаемы, к тому же суда уже прибыли в район строительства достаточно подготовленными. Понятно, что необходимость привлечения каких-то европейских подрядчиков есть, поскольку работы ведутся не на российской территории. В результате санкций проект может немного подорожать, но не более того, газопровод всё равно будет достроен и введён в эксплуатацию. Вячеслав Кулагин глава отдела Института энергетических исследований РАН​ глава отдела Института энергетических исследований РАН​

В строительстве «Северного потока — 2» может быть задействовано два российских судна: плавучий трубоукладчик «Академик Черский» и баржа-трубоукладчик «Фортуна». Последняя не имеет системы динамического позиционирования, ей для ведения работ необходимо бросать якорь.

В начале июля Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на использование судов с якорным позиционированием для достройки незаконченного участка газопровода «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм. После этого никаких юридических и технических препятствий для продолжения строительства не осталось. Работы можно будет возобновить после 3 августа, когда истекает срок подачи апелляции на решение ДЭА.

Поздно спохватились

Как уже отмечалось, принятые конгрессменами поправки предлагается включить в оборонный бюджет США на следующий финансовый год, который в Штатах начинается с 1 октября. Напомним, что впервые в военном бюджете пакет санкций против «Северного потока — 2» появился в конце прошлого года. Они предполагали введение ограничений в отношении компаний, чьи суда непосредственно участвовали в прокладке морских участков газопровода.

В итоге подрядчик строительства швейцарская компания Allseas немедленно приостановила работы, а затем вывела свои суда из зоны строительства. На тот момент до завершения «Северного потока — 2» оставалось проложить 160 км труб.

Повторения прошлогоднего сценария в этот раз не будет, полагают эксперты. Кроме того, трубу можно успеть проложить до того, как оборонный бюджет вступит в силу.

Nord Stream 2

Вполне возможно, что к моменту, когда заработают санкции США, проект уже удастся реализовать, считает Вячеслав Кулагин. По его словам, это осознают и сами американцы, поэтому и пытаются распространить санкции на период до принятия и утверждения закона.

США сами понимают, что сделать так, чтобы газопровод вообще не был построен, они уже не могут, но создать определённые проблемы способны. Прежде всего, проблемы с привлечением различных подрядчиков, — пояснил эксперт.

По его словам, в прошлом году оставшийся участок газопровода можно было достроить за две недели. Сейчас срок увеличился, поскольку изменилась конфигурация использования судов и механизма достройки. Тем не менее, скорее всего, газопровод будет доделан в этом году — в первые месяцы осени, потому что зимой уже не строят, считает эксперт.

Алексей Гривач также не исключает, что газопровод может быть закончен до того, как новый оборонный бюджет США вступит в силу. По его словам, Россия стремится завершить проект как можно скорее, хотя сроки сейчас не играют принципиальной роли. Дело в том, что спрос на газ в Европе снизился, и есть возможность выполнить контрактные обязательства через другие маршруты доставки, пояснил эксперт.