Эксперты рынка ожидают дальнейшего роста цен на продукты в России

https://static.news.ru/photo/6c919906-f76f-11ea-b076-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на овощную продукцию, овёс, сахар, подсолнечное масло в магазинах и торговых сетях в ближайшее время будут повышаться. Такой прогноз дал глава правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Прогноз неблагоприятный, и мы с вами и дальше будем видеть увеличение цен, — цитирует его ОТР.

Карпов добавил, что цены в России будут расти по двум причинам. Во-первых, из-за сюрпризов погоды. Во-вторых, из-за роста мирового спроса на продукцию. При этом уменьшившееся предложение отечественной продукции будет компенсироваться поставщиками и торговыми сетями импортной.

В частности, в мире растут цены на сахар и подсолнечник. Плюс ко всему изменился курс рубля. Соответственно, увеличившейся спрос и уменьшившийся курс рубля тоже оказывают своё давление на цены.

Как писал NEWS.ru, в ближайшее время в России может резко подорожать картофель. Об этом предупредили в Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

Этому могут способствовать пандемия коронавирусной инфекции, задержка с началом посевной кампании, а также неблагоприятные погодные условия в ряде регионов.