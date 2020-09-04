Эксперты назвали регионы РФ, где труднее всего расплатиться картой

https://static.news.ru/photo/42fc8a52-ef3f-11ea-9eaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Аналитики составили индекс регионов по количеству оборудованных платёжными терминалами магазинов в среднем по России.

В результате исследования специалисты Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) выяснили, что на один магазин в среднем по стране приходится три платёжных терминала, сообщили в РИА Новости.

Самое большое количество магазинов, которые оборудованы терминалами, — в Москве (11,0).

Наименьшее число платёжных терминалов зафиксировано в Ингушетии (0,36), Чечне (0,23), Кабардино-Балкарии (0,92) и Дагестане (0,26).

Как отметили эксперты, причинами отсутствия терминалов в магазинах стали: уклонение магазинов от налогов, работа торговых точек в «серой зоне», большое количество населения, а также отсутствие стабильного интернет-соединения.

Как писал NEWS.ru ранее, россияне стали активно пользоваться кредитными картами. Отмечается, что ранее их оформляли «про запас». Сейчас же люди всё чаще начинают использовать их сразу по получении.