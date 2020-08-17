Эксперты назвали покупки россиян в алкомаркетах: «водка не вошла в топ-50»

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Эксперты аналитического подразделения «ЧекСкан Research» проанализировали покупки россиян в алкогольных маркетах за 2020 год. Как выяснилось, водка не попала в первые 50 популярных товаров.

Из исследования следует, что самым популярным алкогольным напитком с января по июль 2020 года стало пиво, а среди непродовольственной продукции — медицинская маска, сообщает РБК.

Целью исследования стала попытка выяснить, как изменились потребительские привычки россиян, а также проверка информации о возросшем потреблении алкоголя в период самоизоляции, — привели сообщение в «ЧекСкан Research» в РБК.

Аналитики проанализировали приблизительно 130 тысяч чеков по всей России в сетевых алкомаркетах «Бристоль» и «Красное & Белое».

По данным исследования, самый большой спрос на алкогольную продукцию был в апреле 2020 года, когда был введён режим самоизоляции.

Средний апрельский чек в «Бристоле» составил 446,76 руб., в «Красном & Белом» — 513,7 руб. Затем у обеих сетей наблюдался спад, однако в июле средний чек в «Бристоле» увеличился до 463,61 против 428,62 руб. в июне, — сообщает РБК.

Самым популярным напитком на протяжении всего исследуемого периода стало пиво.

При этом такой традиционный напиток, как водка, не вошёл даже в топ-50, — привели данные исследования в РБК.

Отмечается, что одноразовая маска в июле 2020 года обогнала по продажам пиво в сети «Красное & Белое» почти во всех регионах, кроме Уральского федерального округа. Там в лидеры попали сигареты.

Резкий рост среднего чека в апреле, к сожалению, не позволяет сделать иного вывода: россияне действительно стали больше употреблять алкоголь на самоизоляции. Со снятием основных ограничений размер среднего чека уменьшился не сильно, но здесь скорее играет роль сезонный фактор. Лидерство продаж у пива, которое традиционно ассоциируется с летним отдыхом и дачным досугом, — процитировали генерального директора «ЧекСкан» Владислава Вернигора на портале.

Как писал NEWS.ru ранее, немецкие учёные заявили о пользе пива для костей и в лечении остеопороза. Однако диетологи считают, что информация о пользе пива ложная. Доктор медицинских наук Марият Мухина отметила, что верит в то, что ячмень полезен, но сомневается в том, что полезным может быть пиво. Она также подчеркнула, что пиво — это единственный алкогольный напиток, для которого в России не установлено норм по сивушным маслам.