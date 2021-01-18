Эксперт спрогнозировал падение цен на продовольствие

В будущем сезоне в России ожидается перепроизводство сельхозпродукции, что приведёт к заметному снижению цен на продукты, в частности картофель, сахар, подсолнечное масло и муку, заявил NEWS.ru гендиректор аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Шансы на то, что внутренний рынок окажется не в состоянии потребить то, что будет произведено, эксперт оценил как «самые высокие за последние десять лет».

По словам Алексея Плугова, данный прогноз следует всерьёз рассматривать в случае отсутствия климатических метаморфоз, таких как, например, засуха.

Ожидается существенный рост производства, что связано с высокими ценами на сельхозпродукцию в текущем сезоне. Так всегда бывает, и не только в России, но и в мире в целом: когда цена на какой-то товар высокая, в следующем сезоне производители начинают наращивать объём посевных площадей, выращивать больше продукции. Соответственно, предложение выше — цена сбивается, — пояснил эксперт.

В качестве примера аналитик привёл сахарную свёклу и картофель. Перепроизводство свёклы наблюдалось два года назад. В следующий сезон производители сократили посевы, да и урожайность подвела, что привело к сильному росту цен на сахар в 2020 году.

В 2014 году урожай картофеля в России на 1 млн тонн превысил показатели предыдущего года.

Картофель закупали на хранение по 7,5 рубля за килограмм осенью, а реализовывали весной уже по 5 рублей. Тот, кто занимался только хранением, остался в убытке даже без учёта затрат на хранение урожая, — отметил Плугов.

Планирование посевных площадей сельскохозяйственных культур возможно осуществлять на уровне крупных компаний. Иная ситуация с картофелем, в числе производителей которого десятки тысяч мелких и средних предприятий.

Цена на корнеплод хорошая, они начинают выращивать больше, в следующем сезоне мы видим перепроизводство и, соответственно, падение цены, — указал эксперт.

Подобное может произойти уже осенью. Помимо сахара и картофеля аналитик спрогнозировал падение цен на подсолнечное масло и зерно на фоне роста посевных площадей благодаря высоким ценам (в том числе мировым) на продукцию в текущем сезоне.