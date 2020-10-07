Эксперт сообщил, почему россияне массово снимают деньги со счетов Сбербанка

https://static.news.ru/photo/00825e52-089b-11eb-bc7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России начали массово снимать деньги с валютных вкладов Сбербанка не только из-за страха перед второй волной коронавируса, но и из-за опасений, что государство заблокирует средства, считает экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

По его словам, динамика курса рубля к доллару является свидетельством благополучия или неблагополучия.

Когда клиенты банка смотрят, что все идет вкривь и вкось, то возникает страх, что вклады вообще заблокируют. Вдруг маме-родине срочно понадобится валюта, — пояснил он.

Эксперт отметил, что в таком случае вкладчики предпочитают иметь деньги при себе.

Масленников сообщил, что сейчас россияне готовятся к дальнейшему обвалу рубля и росту цен в магазинах. Свой вклад вносит и ситуация с COVID-19.

Люди смотрят на курс доллара по отношению к рублю и боятся. Вдруг доллар взлетит ещё сильнее — пусть лучше деньги заранее на карточке будут, чем когда цены уже взлетят и придётся бегать с вкладом, — подчеркнул он в комментарии для URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что число банкротств физлиц, включая индивидуальных предпринимателей, увеличилось на 64,9% с начала года в России. За январь — сентябрь текущего года суды признали банкротами 77 тыс. человек.