Эксперт: сокращение экспорта индийского чая не затронет Россию

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Сокращение Индией экспорта чая не приведёт к его дефициту в России. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

По словам специалиста, для России ситуация с подорожанием или сокращением индийского чая не станет критической — у страны есть десятки других поставщиков, например Китай и Шри-Ланка. Также крупные плантации есть на Тайване и во Вьетнаме.

Маслов считает , что компенсировать нехватку чая не очень сложно, к тому же Россия может расширить и свои чайные поля в Краснодарском крае.

В настоящее время в этом регионе действует программа восстановления чайных плантаций — их размеры должны увеличиться на 450 гектаров. Всего выращиванием и производством чая в крае занимаются семь организаций и несколько субъектов малого предпринимательства. С 2020 года кубанские производители начали отправлять продукцию на экспорт.

Ранее сообщалось, что резкий рост числа заражённых коронавирусом в Индии, а также сильная засуха на северо-востоке страны могут помешать сбору урожая чая. Производители предупредили, что если ситуацию с COVID-19 не удастся взять под контроль, цены на чай вырастут.

На 90 плантациях в штате Ассам, крупнейшем производителе чая в стране, было зафиксировано в общей сложности около 500 случаев заражения коронавирусом. Власти пытаются остановить распространение COVID-19 на 800 других плантациях штата.