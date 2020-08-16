Эксперт рассказала, как получать высокую пенсию

https://static.news.ru/photo/67429320-df4a-11ea-8182-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Собственные накопления могут стать условием получения высокой пенсии россиян. Для этого есть несколько вариантов, но все они имеют риски.

Самый простой способ — откладывать с зарплаты каждый месяц 10–15% на депозит в надёжном банке. Но ставки по банковским вкладам в настоящее время довольно низкие и имеют тенденцию к снижению, пишет МК со ссылкой на замглавы информационно-аналитического центра «Альпари» Наталью Мильчакову.

К тому же, рублёвые вклады никто не страхует от обесценивания. А со времени девальвации 1998 года рубль уже подешевел в три раза. Поэтому часть денег эксперт советует держать в иностранной валюте.

Можно доверить свои деньги негосударственным пенсионным фондам или паевым инвестиционным фондам. Они будут инвестировать деньги по своему усмотрению, но и тут есть определённые риски. Дело в том, что фондовый рынок может проходить свои фазы роста и падения, а значит, и эти накопления могут обесцениться к моменту выхода на пенсию.

Но в любом случае к старости, считает эксперт, надо готовиться заранее. И чем раньше начать копить деньги, тем больше будет пенсия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у большинства россиян размер будущей пенсии зависит от коэффициентов, привязанных к стажу работы и зарплате. Однако есть некоторые категории граждан со сверхвысокими пенсиями, которые получают процент от оклада.