Эксперт раскрыл, почему европейцы боятся конфисковывать российские активы Профессор Коган: европейцы рискуют репутацией в случае конфискации активов РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные страны в случае конфискации замороженных российских активов понесут серьезные репутационные риски, таким мнением поделился в беседе с NEWS.ru инвестиционный банкир, профессор ВШЭ Евгений Коган. По его словам, положительный эффект от этих действий будет минимальным, в то время как отрицательный эффект — огромным. Он убежден, что европейцы пока не торопятся совершать глупости.

В случае конфискации российских денег будут серьезные репутационные потери. И крупные деньги начнут уходить из зоны евро, опасаясь, что сегодня – Россия, завтра – Саудовская Аравия, послезавтра – Китай, — сказал профессор.

В январе вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что Евросоюз приступил к реализации предложения Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов в интересах Украины. По его словам, в настоящее время ведутся технические работы по данной инициативе.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал решение о передаче замороженных российских активов Киеву справедливым и законным шагом. По его словам, таким образом будет отправлен сигнал всем «потенциальным агрессорам». Для передачи замороженных активов, сумма которых составляет около $300 млрд, он призвал немедленно создать соответствующую правовую базу.

В ответ на это член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что Украина привыкла жить за счет России, поэтому Киев просит передать ему замороженные на Западе российские средства. По его словам, больше половины денег украинские власти «обычно разворовывают».