ЕС взялся за замороженные российские активы Вице-премьер Бельгии Петегем: ЕС приступил к работе по использованию активов РФ

Фото: Hatim Kaghat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Винсент ван Петегем

Евросоюз приступил к реализации предложения Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов в интересах Украины, заявил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем. По его словам, которые приводит РИА Новости, в настоящее время ведутся технические работы по данной инициативе.

Мы проанализировали поступившие в декабре предложения Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС и подтвердили наше твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе. Работа на техническом уровне уже началась, и мы намерены достичь скорого прогресса, — цитирует агентство политика.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал решение о передаче замороженных российских активов Киеву справедливым и законным шагом. По его словам, таким образом будет отправлен сигнал всем «потенциальным агрессорам». Для передачи замороженных активов, сумма которых составляет около $300 млрд, он призвал немедленно создать соответствующую правовую базу.

В ответ на это член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что Украина привыкла жить за счет России, поэтому Киев просит передать ему замороженные на Западе российские средства. По его словам, больше половины денег украинские власти «обычно разворовывают».