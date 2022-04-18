Эксперт предупредил о катастрофе в Чехии при эмбарго на российский газ

Большинство жителей Чехии следующей зимой замёрзнет, если в Европе введут эмбарго на российский газ, заявил эксперт по энергетике Иван Новески. По его словам, ещё до этого, осенью, в стране остановится большая часть чешской промышленности, сообщает Parlamentní listy.

При остановке поставок российского газа, от которого мы вот уже 50 лет практически на сто процентов зависим, следующей зимой большинство чешских граждан замерзнут. Возможно, их сочтут счастливчиками, потому что может прийти день, когда живые позавидуют мёртвым. Ведь ещё до зимы большая часть пока работающей промышленности остановится, — считает эксперт.

Он подчеркнул, что остановка большого числа предприятий спровоцирует в Чехии рекордную безработицу. Также под угрозой окажется чешский транспорт. Затем последует «полный коллапс всего государства».

Новески добавил, что без газа из России станет невозможным производство удобрений.

Без удобрений не будет урожая, а без урожая нечего будет есть. В буквальном смысле! Какое-то время избранные, наверное, выживут за счёт запасов, но для производства и переработки большинства продуктов питания тоже нужен газ, — напомнил эксперт.

По его мнению, требовать срочного эмбарго на газ из России могут «либо сумасшедшие, либо преступники».

Ранее стало известно, что подавляющее большинство граждан Германии опасается негативных экономических последствий из-за введения эмбарго на поставки газа из России. Об этом говорят данные исследования института общественного мнения Civey. Согласно результатам исследования, так считает 71% респондентов.