Эксперт объяснил, как защитить себя от долгов супруга

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Средством спасения супруга (или супруги) от чужих долгов может стать грамотно составленный брачный договор. При том очень важно уведомить о его заключении кредитора, иначе последний может взыскать долг одного супруга с обоих, рассказала NEWS.ru адвокат, заместитель председателя комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России Виктория Шакина.

По словам эксперта, брачный договор по праву можно назвать универсальным средством определения прав и обязанностей супругов по поводу имущества, в том числе кредитных обязательств. Он даёт возможность супругам совместно решить, что кому будет принадлежать и кто за какой кредит будет платить. При этом не обязательно перечислять конкретные объекты или долги — достаточно указания, что долг будет выплачиваться тем супругом, на имя которого были взяты взаймы денежные средства.

О заключении брачного договора необходимо обязательно уведомить всех кредиторов супруга, подчеркнула Шакина.

В противном случае супруг потеряет право ссылаться на положения брачного договора перед ними и будет вынужден отвечать по обязательствам так, как будто брачного договора не было вовсе, то есть кредитор может взыскать долг одного супруга с обоих при определённых обстоятельствах, — пояснила юрист.

Лучше составить брачный договор как можно раньше: до заключения брака или сразу после, поскольку заключение брачного договора перед разводом или накануне банкротства одного из супругов повышает риск его оспаривания кредиторами, рассказала Шакина.

При этом она отметила важность недопущения существенной диспропорции в распределении долговых обязательств между супругами. В противном случае брачный договор также будет уязвим для оспаривания, так как ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение.

Важно помнить, что брачный договор — это не вариант ухода от оплаты долгов кредиторам, — указала адвокат.

Так, кредитор супруга-должника вправе требовать изменения условий или расторжения заключённого между ними договора в связи с существенно изменившимися обстоятельствами — заключением брачного договора. Например, кредитор вправе потребовать досрочного возврата займа на том основании, что появился брачный договор и размер имущества его должника уменьшился, добавила эксперт.