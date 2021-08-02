Экономист: новых санкций против «Северного потока — 2» не будет

Совместное заявление Соединённых Штатов и стран ЕС против «Северного потока — 2» не обернётся для России новыми санкционными законопроектами. Об этом ФБА «Экономика сегодня» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

Ранее председатели комитетов по иностранным делам парламентов США и некоторых стран ЕС опубликовали совместное заявление, направленное против финального этапа строительства магистрального газопровода и договорённостей между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Штатов Джо Байденом. Авторы заявления считают «Северный поток — 2» геополитическим проектом, направленным на расширение влияния России, который ставит под угрозу национальную безопасность Европы и США и может стать ещё одним средством давления и шантажа со стороны РФ.

В рамках договорённостей Вашингтон признал бессмысленность введённых ранее и новых санкций против газопровода, но оставил за собой право принять определённые меры в случае, если Москва попытается использовать энергетику «в качестве геополитического оружия в Европе» и проявит «агрессию в отношении Украины».

По мнению эксперта, таким образом Госдепартамент США продолжает игнорировать заявления России, которая неоднократно подчёркивала, что магистральный газопровод строится совместно с европейскими странами и является коммерческим проектом, а не рычагом давления на другие государства. Хотя Вашингтон продолжит попытки саботировать окончание строительства «Северного потока — 2», принятие закона против газопровода и участников проекта маловероятно, так как контроль над сенатом находится в руках демократов, которые не выступают против проекта, подчеркнул Васильев.

Ранее эксперты назвали соглашение Германии и США ошибочным на всех уровнях, заявив, что обязательства двух сторон крайне туманны и основаны лишь на обещаниях, а Украине таким образом оказывается «медвежья услуга». По словам заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, в обмен на снятие санкций с участников проекта Вашингтон и Берлин обязуются компенсировать Украине потери от транзита газа. Как демократы, так и республиканцы считают это слабым утешением для Киева и настоящим подарком для Кремля.