Эксперт: ФРГ надеется на возобновление работ по СП-2 при победе Байдена

https://static.news.ru/photo/55f481b4-2d8d-11eb-9d84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Власти Германии ждут итогов выборов президента США в надежде на то, что в случае победы кандидата от демократов Джо Байдена давление Вашингтона на Берлин в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2» ослабнет и работы по проекту возобновятся без угрозы санкций, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Он напомнил, что со стороны Германии работы по завершению ветки газопровода в Европу были остановлены 11 месяцев назад, и в условиях нынешней позиции Вашингтона ФРГ остаётся рассчитывать на смену политического курса США, пишет «Экономика сегодня».

При этом правительство Германии однозначно заняло позицию о необходимости закончить проект, который «соответствует интересам энергобезопасности и суверенитета ЕС и ФРГ». Похожих позиций придерживаются и большинство парламентариев в Германии, а также компания Uniper, участвующая в проекте, считает Белов.

Помимо официальной позиции в Германии существует механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, включая американские санкции против «Северного потока — 2», которые имеют потенциал к ужесточению. В случае достройки проекта санкции могут быть введены не только против страховых компаний, обслуживающих газопровод, но и против структур, которые взаимодействуют с «Газпромом» в реализации российского газа на европейской территории, — говорит эксперт.

По его словам, это может повлечь серьёзные экономические последствия для Германии.

В то же время в политической повестке Джо Байдена — лидирующего кандидата на президентских выборах — позиция по «Северному потоку — 2» никак не обозначена, что даёт европейцам надежду на то, что новое руководство страны может оказаться более лояльным к российско-германскому энергетическому проекту.

По «Северному потоку — 2» существует чёткая позиция Германии и Евросоюза, но с другой стороны — американские санкции, против которых пока никто не придумал эффективного противоядия, — резюмировал Белов.

В США 3 ноября прошли президентские выборы, официальные результаты которых до сих пор не объявлены. По предварительным данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, он значительно обходит действующего президента Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок. Согласно американским СМИ, Байден уже получил необходимый минимум голосов, чтобы одержать победу на выборах. Окончательные итоги станут известны не позже 14 декабря. Так, до 8 декабря 2020 года Верховный суд США должен вынести решения по всем исках, связанным с нарушениями на выборах, а 14 числа того же месяца соберётся коллегия выборщиков.

Ранее NEWS.ru писал, что российский президент Владимир Путин отметил недостатки избирательной системы в США, усомнившись в её демократичности.