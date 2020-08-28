Западные экономисты предрекли рублю укрепление, российские – падение

https://static.news.ru/photo/dd270d6e-e9cc-11ea-b83b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российская валюта после трёх месяцев падения может вернуться к майским значениям в районе 70 рублей за американский доллар, показав рост в 6% к нынешнему уровню. Сейчас рубль фундаментально недооценён, считают аналитики Citigroup и Sova Capital.

За последние месяцы рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, даже несмотря на то, что цены на нефть в этот период увеличились почти на 30%, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Кроме того, ослабление российской валюты усугубляют геополитические риски, в том числе обеспокоенность из-за нового пакета санкций против Кремля, отмечает информагентство. В значительной степени такие опасения связаны с тем, что Россия может вмешаться в политический кризис в Белоруссии, где продолжаются массовые протесты после президентских выборов, а также с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Вместе с тем, опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что на этот раз санкционные страхи не оправданы. В частности, специалист Schroder Investment Джеймс Баррино называет открытое вмешательство Кремля в Белоруссию маловероятным, полагая, что оно скорее станет неприметным и «закулисным». Он также указывает на то, что заинтересованность в антироссийских санкциях на фоне избирательной гонки в США несколько снизилась.

С Баррино согласен и аналитик Дэмиен Буше из Finisterre Capital, который отмечает, что на данный момент в ситуации с Белоруссией Российская Федерация не не противостоит Западу.

Впрочем, российские финансовые аналитики, опрошенные РБК, не столь оптимистичны в прогнозах о дальнейшем курсе рубля.

Так, представитель ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, уверен, что сейчас национальная валюта зависит от геополитической напряжённости. Поэтому в ближайшее время она может продолжить падение до отметки 76,5 рубля за доллар, считает он.

С прогнозом Антонова солидарны аналитики Промсвязьбанка. По их оценкам, в ближайшее время доллар будет стоить в районе 76-77 рублей.

В свою очередь Елена Кожухова из «Велес Капитала» полагает, что после длительного периода падения можно ожидать некоторое укрепления рубля. Однако, отмечает она, потенциал повышения почти наверняка будет ограничен отметками в 74,5 рубля за доллар и 88,3 по отношению к евро.

На протяжении трёх месяцев российская валюта продолжает снижаться по отношению к американской. 26 августа курс доллара достигал 76 рублей, это стало максимальным значением с 22 апреля, кода дневной максимум составил 77,59 рубля. Впрочем, к концу недельной торговой сессии рубль укрепил свои позиции, остановившись на отметке в 74,01 рубля.

Ранее экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин дал несколько советов, как гражданам перевести сбережения в валюту. Как сообщал NEWS.ru, эксперт считает, что счета в долларах США будут способствовать сохранению накоплений.