Экономист связал вторую волну пандемии и досрочный выход на пенсию

https://static.news.ru/photo/f38bc2ae-9bdc-11ea-b2e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников заявил, что смягчение условий досрочного выхода на пенсию носит временный характер. Однако, по его словам, в 2021 году данная мера, которую хочет применить Минэкономразвития, будет продолжена, если Россию накроет вторая волна пандемии.

Более ранний выход на пенсию позволит обезопасить немолодых россиян от повышенных рисков, отметил эксперт в интервью URA.RU. Само решение министерства Масленников назвал справедливой, хотя и вынужденной мерой.

Решение было принято, чтобы ослабить давление на рынок труда со стороны таких безработных. С другой стороны — поддержать людей, у которых возникают большие риски потерять в доходе и оказаться вообще в зоне бедности, — сказал он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что властям нет необходимости отправлять людей на пенсию раньше времени, поскольку смысла в этой инициативе практически нет. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, суть данной инициативы — борьба с безработицей, но многие потерявшие работу трудились без договора, и это меняет реальные цифры безработицы.