Экономист связал вторую волну пандемии и досрочный выход на пенсию

Ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников заявил, что смягчение условий досрочного выхода на пенсию носит временный характер. Однако, по его словам, в 2021 году данная мера, которую хочет применить Минэкономразвития, будет продолжена, если Россию накроет вторая волна пандемии.
Более ранний выход на пенсию позволит обезопасить немолодых россиян от повышенных рисков,
Решение было принято, чтобы ослабить давление на рынок труда со стороны таких безработных. С другой стороны — поддержать людей, у которых возникают большие риски потерять в доходе и оказаться вообще в зоне бедности, — сказал он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что властям нет необходимости отправлять людей на пенсию раньше времени, поскольку смысла в этой инициативе практически нет. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, суть данной инициативы — борьба с безработицей, но многие потерявшие работу трудились без договора, и это меняет реальные цифры безработицы.
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