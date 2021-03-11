Экономист спрогнозировал курс рубля на ближайшие месяцы

https://static.news.ru/photo/67b22708-8279-11eb-844c-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Курс рубля в ближайшие несколько месяцев будет незначительно колебаться вокруг нынешних значений. В связи с этим оснований ожидать значительно ослабления или укрепления нет, считает экономист Денис Ракша.

Он отметил, что на российскую валюту, как и на любую другую, одновременно действует несколько факторов — не только ситуация в экономике страны, но и целый ряд внешних факторов.

В нашем случае, поскольку валюта сырьевая, это цены на нефть. Цены на нефть сейчас достаточно высокие и, судя по прогнозам, в ближайшие месяцы также останутся достаточно высокими, значит, они будут поддерживать курс рубля. То есть за счёт цен на нефть рубль будет сильным, — сказал Ракша в эфире «Радио 1».

С другой стороны, добавил он, есть нервозное ожидание очередного пакета американских санкций, которые, как предполагаются, могут повлиять на рубль «в другом направлении». Насколько цены на нефть смогут уравновесить эти санкции, вскоре станет понятно. Но в целом вряд ли можно ожидать резкого обвала или, наоборот, роста, подчеркнул экономист.

Вместе с тем, отметил эксперт, заявления российских властей о том, что страна уходит от внешнеэкономических расчётов в долларах, призванные успокоить общественность, едва ли скажутся на курсе рубля.

Страна уходит от долларов в расчётах с Китаем, Казахстаном, Белоруссией и Турцией. Тем не менее с остальным миром — всё по-прежнему. А значит, «любые санкции повлияют на эти расчёты тоже», пояснил Ракша.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, когда доллар вновь будет стоить 60 рублей, и объяснил, почему национальная валюта при растущих ценах на нефть укрепляется с трудом.