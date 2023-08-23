Экономист разрушил мечты россиян о пенсии в 100 тысяч рублей Экономист Беляев назвал нереальной и недостижимой пенсию в 100 тысяч рублей

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что пенсия в размере 100 тысяч рублей является нереальной и недостижимой. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что такой вариант теоретически возможен, если все будут получать белую зарплату и она будет достаточно высока.

Сейчас это нереально ни при каких условиях. Большинство и при жизни 100 тысяч не получали, жили на 30, теперь им 100 тысяч подавай, — заявил аналитик.

Он напомнил, что сумма пенсии зависит от трудового стажа, срока работы и оклада, а именно от средств, которые работодатель перечислил в Пенсионный фонд. Как объяснил Беляев, по данным Международной организации труда, хорошим показателем считается, если пенсия достигает 40% прежнего заработка. В России она находится где-то в районе 35–36%, отметил он.

Мы стандарты ООН практически выполняем, но средние заработки небольшие. А все «пляшет» от Пенсионного фонда, деньги ведь выплачиваются не из бюджета. Нельзя назначить пенсию, какую вы хотите. Это пока вещь нереальная. Государство пытается ввести смягчающие элементы и убедить граждан в том, что надо тоже заботиться о собственной пенсии, это западная практика, когда человек формирует собственный пенсионный план из рабочих доходов, — подытожил Беляев.

В России с 1 сентября не будет индексации пенсий на федеральном уровне, однако часть россиян может рассчитывать на увеличение выплат. Профессор Юлия Финогенова рассказала, что повышение выплат коснется тех, кто официально уволился с работы в августе. На индексацию могут рассчитывать граждане, которым в сентябре исполнится 80 лет.