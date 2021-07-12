Экономист рассказал, стоит ли России готовиться к государственному дефолту

Экономист Андрей Колганов в разговоре с NEWS.ru сообщил, ожидает ли Россию в ближайшее время дефолт в связи с ростом инфляции и недостатком денег на обслуживание кредитов у населения. По его словам, о государственном дефолте говорить не следует, в отличие от персонального, связанного с задолженностями конкретных людей по кредитам.

По словам эксперта, проблема задолженности у населения довольно существенна, однако её уровень в России ниже, чем в большинстве других стран, в том числе и по части просроченных долгов. Он признал, что проблему необходимо решать, поскольку многие попадают в спираль безнадёжных долгов, перекредитовываясь для того, чтобы закрыть предшествующий кредит, и возможность персонального дефолта по-прежнему актуальна для многих должников. Однако для экономики в целом назвать такую ситуацию угрожающей нельзя.



Что касается государственного дефолта — то для этого нет никаких оснований, потому что уровень госдолга у нас довольно низкий и он полностью перекрывается имеющимися резервами финансовыми. Поэтому с этой стороны пока никакой угрозы нет, — подчеркнул Колганов.

Ранее сообщалось, что из-за пика инфляции в сентябре в России может повыситься стоимость всех товаров. Это приведёт к падению потребительского спроса. По данным специалистов, инфляция ускорилась из-за того, что Центробанк в очередной раз увеличил ключевую ставку, которая теперь составляет 6,75%. Этот фактор притягивает повышение заёмных средств для финансовых институтов, подорожание кредитов как для бизнеса, так и для физических лиц.