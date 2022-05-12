Экономист предсказал курс доллара в ближайшее время Экономист Беляев спрогнозировал курс доллара в ближайшее время

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Экономика США является устойчивой и начинает приспосабливаться к новым реалиям развития в условиях санкций, заявил NEWS.ru эксперт Российского института стратегических исследований кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его мнению, в этой связи можно ожидать, что в ближайшее время курс доллара будет в районе 69–70 рублей.

В дальнейшем нас ожидает жизнь в этом диапазоне — 70 плюс-минус рублей за доллар под влиянием каких-то конъюнктурных факторов. Собственно, это и позволило Bloomberg определить рубль как лучшую валюту, потому что он продемонстрировал свою устойчивость в кризисные моменты и укрепился по отношению к евро и доллару, — отметил Беляев.

Экономист добавил, что сейчас происходит кризис валютной конструкции. На этом фоне доллар и евро теряют свои позиции, а их место занимают рубль и юань.

В двухсторонних отношениях, если говорить о внешнеторговых потоках, ориентированных на Юго-Восточную Азию, а туда ориентированы мощные потоки, всё жёстче ставится вопрос о применении национальных валют во взаимных расчётах. Там для доллара и евро места будет всё меньше и меньше, значит, будет укрепление позиций рубля и юаня. Это нас ожидает в ближайшее время, — рассказал Беляев.

Тем не менее доллар базируется на мощной американской экономике и говорить о его крахе не приходится, хотя валюта будет потеснена на международной арене и потеряет свою популярность, продолжил экономист.

Вообще речь идёт о том, что в геополитическом плане у мира будут две сферы влияния: Запад с доминированием США и Восток с доминированием Китая, а рубль будет как региональная валюта. Думаю, на год или два мы увидим такое геополитическое устройство, — подытожил Беляев.

Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в этом году. По данным издания, этому поспособствовал контроль за движением капитала в России. Агентство отметило, что курс рубля по отношению к доллару вырос с начала года на 11% и стал лидером по росту среди 31 основной валюты.

Ранее сообщалось, что курс доллара на открытии торгов Московской Биржи опустился до 66,57 рубля. Евро на открытии показал рост — на 0,71%, до 71 рубля.