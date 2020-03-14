https://static.news.ru/photo/adb3fc7e-6626-11ea-bb39-fa163e074e61_660.jpg Фото: ChinaFotoPress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс прокомментировал финансовую ситуацию в мире. По его словам, несколько стран в ближайшее время, скорее всего, объявят дефолт.

Он не стал уточнять, у каких именно государств возникнут проблемы, передаёт «Зеркало недели». Эксперт отметил, что в последнее время невыполнение обязательств наказывается не такими жёсткими мерами и дефолт становится проблемой кредитора.

Проблема страны, как правило, не в самом дефолте, а в его причинах. Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нём появилась, очевидно, что эта экономика уже в стрессе, — подчеркнул он.

Стаббс добавил, что любой поиск средств для погашения облигаций приводит к непопулярным политическим мерам.

Как писал NEWS.ru ранее, коронавирус почти не влияет на экономику России, заявила первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева. По её словам, Банк России имеет необходимые инструменты для минимизации влияния коронавируса на экономику.