Экономист пообещал обвал рубля

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов заявил URA.RU, что в России может начаться обвал рубля в случае эскалации обстановки на Украине. Он отметил, что ожидание вторжения на Украину и возможного взрыва ситуации вокруг Донбасса вызывают нервозность на валютном рынке. По его прогнозам стоимость доллара может достигнуть отметки в 85 рублей.

Если будет эскалация, то это приведёт к обвалу рубля до 85 рублей за доллар. Если ситуация ухудшится, будут какие-то негативные события, то рубль может ослабнуть, - рассказал Суверов.

Он добавил, что в случае деэскалации событий на Украине, то рубль наоборот может вырасти в цене. По его словам, резкий рост стоимости доллара может являться краткосрочным всплеском.

Ранее сообщалось, что банки в России запаслись рекордным объёмом валюты из-за опасений в том, что Запад введёт санкции против Москвы из-за ситуации на Украине. Всего в страну завезли $4,97 миллиарда, больше этой суммы финансовые организации ввозили в начале пандемии в 2020 году, а также во время кризиса 2014 года. В пересчёте вес стодолларовых купюр достиг показателя в 50 тонн.